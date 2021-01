Il prezzemolo è una pianta aromatica assolutamente immancabile in tutte le cucine. Usato per insaporire condimenti per la pasta, verdure grigliate, carne e pesce, non sempre è facile averlo fresco in casa. Inoltre quando lo si compra fresco e non lo si utilizza subito non è raro vederlo ingiallire e appassire assai velocemente. Il trucco per averlo sempre pronto all’uso, anche d’inverno quando ce n’è poco, è quindi quello di congelarlo. Scopriamo quindi tutti i metodi per congelare il prezzemolo e conservarlo a lungo per averlo sempre pronto.

La preparazione

Tutti i metodi prevedono una precisa preparazione. Prima di tutto bisogna lavare accuratamente il prezzemolo, avendo cura di eliminare le foglie già gialle o rovinate. Dopodiché dobbiamo asciugarlo con cura con un panno da cucina. È davvero importante che non rimangano tracce di acqua che ne congelatore potranno trasformarsi in ghiaccio.

Eliminiamo quindi il fusto centrale, tenendo solo i rametti con le foglioline. Ora con un coltello, una mezzaluna o qualche leggero colpo di mixer tritiamo non troppo finemente il prezzemolo.

Tutti i metodi per congelare il prezzemolo e conservarlo

Il metodo più semplice di tutti non prevede ulteriori lavorazioni. Semplicemente mettiamo il prezzemolo lavato e tritato in un sacchetto alimentare, in un barattolo di vetro o in uno di plastica. Chiudiamo attentamente e riponiamo nel congelatore. Attenzione però a non riempire eccessivamente i contenitori o il prezzemolo diventerà un blocco unico. Ricordiamoci sempre di etichettare il contenitore segnando la data del congelamento. Quando avremo bisogno del prezzemolo dovremo semplicemente prelevare la quantità necessaria senza nemmeno doverlo scongelare prima.

Un secondo metodo prevedere anche l’uso dell’aglio. Semplicemente tritiamo due spicchi di aglio (o anche di più o di meno a seconda del gusto) assieme al prezzemolo. Quindi comportiamoci come prima, riempiendo sacchetti o contenitori e mettendo in freezer. Questa preparazione è perfetta per condire verdure e panature.

Il terzo e ultimo metodo ci permette di avere già pronto un buon prezzemolo condito e insaporito. Dopo averlo lavato e tritato, mescoliamolo con dell’olio extravergine di oliva (e se vogliamo aggiungiamo anche l’aglio). Ora se abbiamo uno stampo per fare il ghiaccio infiliamoci dentro il nostro preparato e semplicemente congeliamolo. Altrimenti stendiamo della carta forno in una pirofila, riempiamola con il preparato e infiliamo tutto nel freezer. Dopo qualche ora con un coltello possiamo creare dei cubetti da riporre nel congelatore.