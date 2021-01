Pulire il piano di cottura, specialmente quando questa operazione non viene eseguita giornalmente può risultare molto pesante e non facile da eseguire e noiosa.

Oltre ai normali detergenti che si trovano sul mercato, esistono delle miscele e dei prodotti naturali, che possono essere ugualmente ottimi per sgrassare, pulire e lucidare il piano di cottura, le griglie e i bruciatori.

Ecco di seguito tutti i metodi naturali per pulire il piano di cottura velocemente.

Questi metodi, sono particolarmente adatti, per chi ha un piano di cottura molto incrostato e sporco e per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie della cucina, ed ha bisogno di prodotti efficaci che aiutino a pulire velocemente e senza fatica.

Il metodo con il bicarbonato

Versare in un bicchiere pieno di acqua, alcuni cucchiaini di bicarbonato e girare fino ad ottenere una miscela densa e cremosa.

Stendere la crema su tutto il piano di cottura e farla agire per circa una decina di minuti.

Con l’aiuto di una spugna, strofinare leggermente su tutto il piano in acciaio e poi sciacquare.

Si noterà che le incrostazioni spariranno, ed il piano di cottura risplenderà come nuovo.

Tutti i metodi naturali per pulire il piano di cottura velocemente. Il metodo col dentifricio

Stendere con l’aiuto di un cucchiaino il dentifricio e pulire con una spugna umida.

Sciacquare eliminandolo tutto e poi asciugare. Si vedrà il piano di cottura brillante e senza macchie grazie all’azione abrasiva del dentifricio.

Metodo con acqua e aceto

Versare in uno spruzzino una miscela di acqua e aceto in parti uguali.

Spruzzare sul piano di cottura e pulire con una spugnetta. L’aceto aiuta ad ammorbidire le macchie e le incrostazioni, facilitandone la rimozione. Successivamente sciacquare ed asciugare.

Metodo con il sale ed il limone

Spargere il sale su tutto il piano di cottura, e versare il succo di un limone.

Utilizzare il limone come se fosse una spugna, e pulire la superficie in acciaio.

Successivamente sciacquare ed asciugare.

Il metodo con la farina gialla

Versare in un bicchiere riempito con l’acqua della farina gialla e mischiare fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Stendere la crema su tutta la superficie aiutandosi con un cucchiaino, ed attendere una decina di minuti.

Con una spugnetta, pulire e rimuovere la farina. Il risultato sarà quello di un piano in acciaio pulito e splendente.