Arriva finalmente la primavera e, con essa le famigerate pulizie. Tempo non solo di girare gli armadi, ma anche di dedicarci a ciò che non abbiamo fatto durante l’inverno. Se, magari ci manca la voglia di iniziare, ecco tutti i consigli su come fare delle strepitose pulizie di primavera. Abbiamo raccolto per i nostri Lettori tutti gli spunti più interessanti dati dall’esperienza personale, ma avvalendoci anche di alcune persone del settore. Troveremo dei consigli veramente utili.

Cominciare dagli oggetti più grandi

Tradizionalmente lasciamo alla primavera la pulizia di arredi e accessori di casa dai grandi volumi. Giusto, infatti attendere sole, luce e magari qualche giornata ventilata per pensare ai tappeti, alle tende, ai materassi e ai copri divani. Il sistema più semplice ed economico per affrontare il materasso, dopo averlo girato, è quello di ricoprirlo di bicarbonato. Lasciamolo agire per una mezz’oretta e poi aspiriamolo. Bicarbonato, che possiamo utilizzare, con la stessa modalità, anche per i tappeti, ma dopo averli sbattuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Mobili e accessori

Tra tutti i consigli su come fare delle strepitose pulizie di primavera, eccoci arrivati ai famigerati soprammobili. E, qui, molti di noi allargano le braccia, perché questi simpatici e colorati accessori, sono anche dei veri e propri nidi di polveri e acari. Più che a pensare come pulirli, forse sarebbe l’occasione buona di riflettere se:

mettere in uno scatolone quelli inutili e portarli in cantina;

pulirli e chiuderli nelle vetrinette;

eliminarli definitivamente.

La nuova primavera 2021 potrebbe essere l’occasione buona per eliminare quello che non ci serve e, magari ci lega a dei ricordi passati nemmeno troppo positivi.

Termosifoni lampadari e maniglie delle porte

Il cambio di stagione prevede ovviamente la chiusura del riscaldamento, lo sfiato dei termosifoni e la loro pulizia. Prendiamo semplicemente una bacinella di acqua calda, che metteremo poi sotto, per evitare di bagnare tutto il pavimento, e passiamo con un panno in microfibra.

Per quanto riguarda invece i lampadari, innanzitutto stiamo attenti quando saliamo sulla scala, indossando delle scarpe da ginnastica piuttosto che le ciabatte. Poi, muniti di mascherina e di abiti da casa, spolveriamoli con un piumino e, come per i termosifoni, puliamo con un panno e acqua calda. Parlando di pulizie, non dimentichiamoci le maniglie delle porte, che invece spesso sottovalutiamo. Ma, attenzione che sono tra gli oggetti della casa che ospitano in assoluto più sporco. Prendiamo il solito panno e un secchio di acqua calda con un po’ di detersivo per piatti e qualche goccia di olio essenziale. ci ritroveremo con delle maniglie pulite, disinfettate e luccicanti.

Approfondimento

Vetri sempre puliti con questo detergente fai da te