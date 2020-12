Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci siamo, ormai è arrivato quel periodo dell’anno: Natale è alle porte. E questo significa solo una cosa, presto dovremo tirare fuori i nostri alberi e decorarli. Ma se siamo stanchi delle solite decorazioni o del solito albero non dobbiamo per forza rinunciare a rinnovarlo o addirittura a cambiarlo completamente. La regola d’oro è semplicemente quella di ricordarsi che il nostro albero ci deve rappresentare. Ecco tutti i consigli per un albero di Natale originale che sorprenderà tutti.

Addobbi particolari

Gli addobbi si possono comprare, ma esistono anche moltissime alternative fai-da-te il cui risultato lascia a bocca aperta. Una prima idea è quella di comprare le palline di plastica trasparente da decorare a nostro piacimento. Al suo interno si possono inserire piccoli regali, neve finta, mini presepi, foto, ecc. O possono anche essere dipinte con pastelli, colori o altro.

Con un po’ di colla, colore e brillantini la pasta e piccoli pezzi di legno possono diventare decorazioni originali. Largo spazio anche a foto e ricordi personali; bellissime sono anche le pigne, grandi o piccole. Non dimentichiamoci inoltre che la frutta essiccata può rendere davvero particolare il nostro albero, oltre che profumare l’ambiente.

Tutti gli scarti di stoffa possono diventare capolavori, soprattutto fiocchi. Si possono poi creare molto facilmente decorazioni tridimensionali con il panno lenci, con la pezza o anche con l’uncinetto. Non dimenticarsi infine di impacchettare scatole e scatolini vuoti per creare l’illusione di moltissimi regali.

Alberi di Natale non convenzionali

Ma non sono finiti qua tutti i consigli per un albero di Natale originale. Se siamo stanchi del classico abete verde, forse è il caso di pensare a qualche idea alternativa.

Se abbiamo poco spazio in casa un’idea assolutamente geniale e molto versatile è quella dell’albero a muro. Basta ricreare la forma a cono direttamente sulla parete con tutto ciò che ci piace. Possiamo farlo con un festone, con le luci, con i rami di un albero ormai vecchio, con delle foto, o con tutto quello che che vogliamo. Molto di moda è per esempio l’uso di addobbare una scala appoggiata in verticale.

Si può anche optare per qualcosa di minimal o piccolo, con materiali originali (ceramica, legno, metallo) o anche solo un piccolo ramo decorato appoggiato sulla scrivania.

Infine ricordiamo che tutto può diventare un albero di Natale che ci rappresenti, l’importante è che abbia la famosa forma a cono. Sbizzarriamoci allora ad impilare e decorare libri, valige, pacchi, bottiglie di vetro o anche copertoni delle auto! Perché l’unica caratteristica indispensabile che deve avere un albero di Natale è quella di rallegrarci guardandolo.