I tacchi sono le scarpe più utilizzate dalla maggior parte delle donne. Ci aiutano a sentirci più alte, danno alle gambe uno slancio importante e ci donano femminilità.

Ne esistono di ogni tipo e di altezze diverse. C’è chi riesce ad indossarle tutti i giorni, chi le tira fuori dalla scarpiera solo per le occasioni speciali e chi si rifiuta categoricamente di comprarle.

Non c’è dubbio che le scarpe col tacco ci regalino quei centimetri in più che abbiamo sempre desiderato.

Ma possono diventare anche le peggiori nemiche dei nostri piedi.

Come scegliere quelle più adatte a noi

È importante saper scegliere la scarpa che ci dona di più ma soprattutto quella che ci consenta di non provare dolore quando la indossiamo.

Di solito per le donne più alte è consigliato indossare tacchi più spessi e che non siano esageratamente alti. Questo per riuscire sempre a mantenere l’equilibrio e non essere mai in difficoltà quando le abbiamo ai piedi.

Le donne più minute, spesso, avendo un’altezza diversa riescono a portare scarpe più alte perché il loro baricentro risulta più basso. Scopriamo insieme quindi tutti i consigli per portare al meglio le scarpe col tacco.

Qualche suggerimento

È consigliato evitare di indossare scarpe col tacco che siano più alte di 7-8 centimetri per molte ore.

Se ciò non può essere evitato, provare a trovare spesso il modo di sedersi per far riposare il piede. Tenere ammollo i piedi per 5 minuti tutte le sere nell’acqua fredda li aiuterà a sgonfiarsi. In questo modo sarà molto meno doloroso indossare la scarpa il giorno seguente.

Ricordiamoci sempre di comprare la scarpa con la misura giusta. Spesso misure sbagliate, più piccole o più grandi possono causarci dolore quando le indossiamo. Questo è un errore che fanno in molte. Tante tra noi non sanno che il piede cambia forma nel tempo soprattutto dopo aver partorito.

Proviamo quindi a seguire tutti i consigli per portare al meglio le scarpe col tacco, i nostri piedi ci ringrazieranno.