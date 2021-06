Pronti a partire?

Abbiamo passato mesi difficili, in cui siamo stati costretti a vivere una quotidianità segnata dalle restrizioni e passata tra le quattro mura domestiche. Per fortuna è finalmente arrivato il momento di riprendersi piccole e grandi libertà, tra cui quella di tornare a viaggiare. Ma prima di partire dobbiamo fare i conti con un aspetto che si è fatto strada in molte famiglie: la cura delle piante che abbiamo coltivato in casa.

Una ricerca dell’Ismea Mercati (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ha dimostrato, infatti, che sono sempre più le persone che acquistano piante e fiori.

Un trend iniziato nel 2018 e suffragato dai social, in cui i cosiddetti “plant lover” crescono costantemente sia in numero che in follower. I plant lover sono degli appassionati del verde che collezionano decine di varietà di piante e danno consigli, tramite i loro profili, su come curarle.

A tutto questo si aggiunge un ulteriore elemento di natura “emotiva”. In tanti, infatti, durante i mesi di lockdown hanno sentito la necessità, non potendo liberamente uscire, di portare il verde in casa. Una passione che coinvolge, in sintesi, sempre più persone.

Ma ora che è arrivato il momento di partire per le vacanze, si presenta il problema di come prendersi cura delle piante nei giorni in cui siamo lontani da casa.

Oggi scopriremo tutti i consigli per non far seccare le piante quando andiamo in vacanza

Se abbiamo la possibilità di spostare le piante in uno spazio esterno, il consiglio è di radunare tutte le piante in un angolo al riparo dal sole diretto. Le base delle piante dovrà essere coperta da una pacciamatura, composta da cannicci e paglia (facilmente reperibili in tutti i negozi che vendono materiale agricolo). Questi due aspetti, combinati, permetteranno di limitare la dispersione di acqua e umidità.

Cosa fare se non abbiamo uno spazio esterno?

Anche in questo caso le piante dovranno essere raggruppate in un’unica stanza, la più luminosa e umida, questo creerà un microclima ideale per non far seccare le nostre amiche verdi. Posizioniamo, inoltre, vicino alle piante un contenitore aperto con dell’acqua, questo garantirà umidità a lungo termine.

Questi consigli per non far seccare le piante quando andiamo in vacanza sono particolarmente efficaci se ci allontaniamo da casa per 3-4 giorni. Se le nostre ferie si protraessero, invece, dovremmo acquistare dei sistemi di auto-irrigazione o affidarci al buon cuore di amici e parenti.

Due pesticidi naturali fai da te per difendere il nostro orto senza prodotti chimici.