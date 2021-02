Alcune persone preferiscono i cani ai gatti, convinti che questi ultimi siano animali freddi e distaccati. Ma la realtà è un’altra. Un gatto può essere affettuoso, dolce e presente con il proprio padrone esattamente come un cane. Bisogna solo sapere come comportarsi con lui, rispettando i suoi spazi e i suoi bisogni. Seguendo alcuni accorgimenti, il rapporto con il proprio micio sarà meraviglioso. Perciò, vediamo tutti i consigli per andare d’accordo con il proprio gatto e creare con lui un legame profondo.

Giochiamo con lui in modo rispettoso e divertente

Alcuni padroni giocano con i propri gatti usando mani e piedi e dando fastidio al proprio animale, credendo di essere divertenti. In realtà, non c’è cosa peggiore per infastidire un micio. Un gioco che questo animale odia, inoltre, è “il tiro alla coda”. Non c’è cosa più irritante per un micio! Se vogliamo che si diverta davvero, dobbiamo adattarci alle sue esigenze, accantonando le nostre. Dunque, invece di farlo saltare con le mani o mettergli “i piedi tra le ruote”, cerchiamo dei giochi adatti a lui. Compriamo dei piccoli gadget che possano realmente stimolarlo e che rendano piacevole il tempo assieme.

Non stressiamolo, soprattutto se è nervoso

Quando i gatti abbassano le orecchie, rizzano il pelo e iniziano a soffiare, vogliono essere lasciati da soli. Spesso questo non è un modo per attirare l’attenzione, ma piuttosto per chiedere spazio. Per andare d’accordo con il proprio micio, basterà lasciargli il suo spazio e, vedendolo così stressato, lasciare magari il suo gioco preferito accanto a lui, cambiando poi stanza.

Mai svegliare il gatto che dorme

I gatti amano dormire, e non c’è cosa che li irrita più dell’essere svegliati per ricevere qualche bacio in quel momento indesiderato. Lasciamo dormire il nostro micio e non stressiamolo! Si tratta di un animale che ha bisogno di molto riposo, ed è giusto che lo ottenga!

Altra cosa da non fare mai con i nostri amici a quattro zampe: non solleviamoli tenendoli dal collo! Quando sono adulti, detestano questo modo di fare e questo non farà altro che allontanarli da noi! Se seguiremo questi accorgimenti, il gatto si accorgerà che lo rispettiamo e vogliamo che stia bene in casa con noi. E, di rimando, si avvicinerà lui stesso per delle coccole!

Quindi, ecco tutti i consigli per andare d’accordo con il proprio gatto e creare con lui un legame profondo. Inoltre, in questo nostro precedente articolo, ce ne sono altri!