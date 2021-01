Il 2020 è stato un annus horribilis per il cinema, lo spettacolo e l’arte in generale. Le case di produzione hanno dovuto reinventare continuamente i calendari e, almeno per il primo trimestre del nuovo anno, la situazione non si prospetta affatto meno caotica.

Gli appassionati dei cinefumetti, non solo Marvel, possono però gioire. Se la situazione dovesse stabilizzarsi, al momento ci sono 17 film ispirati a manga e fumetti pronti a uscire al cinema. Per far felice tutta la famiglia, dai bimbi amanti di Hulk ai papà cresciuti con gli albi di Diabolik.

Tutti i cinecomics da non perdere in uscita nei primi mesi del 2021

Apre le danze un grande classico dei fumetti, molto apprezzato nel suo primo capitolo. Esce infatti il 28 gennaio ‘Wonder Woman 1984’, seconda puntata cinematografica dell’eroina Dc Comics. In America è già disponibile in streaming e in alcune sale selezionate. In Italia, salvo ulteriori rinvii, vedrà la luce a fine mese. La regia è di Patty Jenkins, mentre il ruolo della bella amazzone è affidato a Gal Gadot.

Il primo ‘Kingsman’ ha riscosso un discreto successo nel 2014 e, dopo il sequel del 2017, si appresta a tornare in sala il 25 febbraio 2021. Il titolo di questo terzo capitolo è ‘The King’s Man – Le Origini’ e racconta proprio la genesi dell’organizzazione segreta inglese che gli spettatori hanno imparato a conoscere. Non tutti sanno che la storia è ispirata al fumetto ‘The Secret Service’ di Mark Millar e Dave Gibbons.

Arriviamo infine al 19 marzo, giorno che vedrà nelle sale italiane tornare il bel Jared Leto nel ruolo del vampiro vivente ‘Morbius’. Si tratta del primo adattamento cinematografico dedicato al personaggio Marvel ideato nel 1971. Morbius è infatti uno dei tanti antagonisti di Spider-Man e del cacciatore di vampiri Blade: infatti, il film a lui dedicato, come il ‘Venom’ con Tom Hardy, prenderà proprio le mosse dall’universo dell’Uomo Ragno.

Ed ecco tutti i cinecomics da non perdere in uscita nei primi mesi del 2021!