“Marzo pazzerello” dice il proverbio. Ma, anche febbraio non ha scherzato quest’anno, con temperature massime ben oltre la media stagionale. Al momento di scrivere le previsioni parlano di un probabile ritorno del freddo, ma, il caldo prima o poi arriverà. E, quando lo farà, ecco tutti i cibi da evitare per non sudare troppo e macchiare gli abiti. Posto che la sudorazione è un’attività fondamentale per espellere acidi e tossine, un occhio di riguardo per non esagerare non è poi male. Soprattutto se siamo abituati a lavorare tra la gente e gli antiestetici aloni di sudore possono rappresentare anche un “gap” a livello psicologico.

Più c’è caldo e più sudiamo con questi alimenti

Ecco tutti i cibi da evitare per non sudare troppo e macchiare gli abiti, considerando che maggiore è il caldo e più sudiamo. Bere molta acqua, fare il pieno di frutta e verdura rappresentano il modo migliore per migliorare invece la sudorazione. Ma, questo è un altro discorso. Occhio invece ai nemici del sudore:

la carne rossa è uno degli alimenti in assoluto più lenti da digerire e, proprio per questo altrettanto impegnativo nella produzione della sudorazione;

attenzione anche ai fritti, perché con la loro cottura molto elaborata e le temperature alte, provocano maggiore sudorazione nel nostro organismo;

i formaggi più grassi, che poi spesso sono anche quelli più appetitosi, in pochi sanno che sono una fonte di sudorazione eccessiva;

gli alcolici, essendo bevande ipercaloriche non solo elevano il senso di caldo, ma causano anche una produzione abbondante di sudore.

Capitolo a parte meritano le bibite fredde e ghiacciate

Il sollievo che ci possono dare delle bibite fresche, dei ghiaccioli o delle granite in un caldo e afoso pomeriggio estivo è solo momentaneo. Sì, perché, il nostro organismo subisce un clamoroso passaggio di temperatura e reagisce con l’aumento della sudorazione. Per questo motivo, una delle popolazioni più fiere e storiche del deserto, i Tuareg, ha insegnato al mondo che bere karkadè tiepido o, appena caldo, fa sudare meno, di una bibita ghiacciata.

