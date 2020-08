Nel suo intervento al Meeting di Rimini, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha coniato un neologismo: debonusizzazione. Un nuovo termine su cui tutta la platea, e successivamente il resto del Paese, si è interrogato per capirne il vero significato. E la spiegazione non farà felice il contribuente. Per debonusizzazione il Ministro intendeva che tutti i bonus, sconti e detrazioni saranno eliminati nella nuova riforma fiscale.

La nuova riforma fiscale in elaborazione

La riforma fiscale è una di quelle grandi riforme che da tempo sono in agenda dei governi che si susseguono, ma che non vedono mai la luce. Anche questa, come altre, è diventata impellente. Non solo perché ce lo chiede l’Europa, ma perché veramente il nostro sistema fiscale è diventato una giungla. Secondo il Ministro Gualtieri, la riforma dovrebbe abbassare le tasse sulla classe media, la più colpita dalle recessioni economiche degli ultimi 20 anni.

Al Ministero si sta lavorando alla ipotesi lasciata dal precedente ministro Tria. Ovvero quella di abolire gli attuali 5 scaglioni e di introdurre una aliquota progressiva, stile Germania. In sostanza non si avrebbero gli scaglioni, ma una curva progressiva che tassa ogni euro guadagnato.

Tutti i bonus, sconti e detrazioni saranno eliminati nella nuova riforma fiscale

Non è l’idea dell’Europa e non è quella di una parte della maggioranza di Governo. L’Europa spinge perché si passi dalla imposizione delle persone a quella delle cose. Quindi una riforma che aumenti l’IVA e diminuisca l’IRPEF. Una parte della maggioranza di Governo, invece punta su una semplificazione degli scaglioni, da 5 a 3.

Qualunque strada venga scelta l’idea, è quella di rendere il sistema fiscale più trasparente. E il primo passo per raggiungere questo obiettivo è eliminare il sistema di bonus, detrazioni, deduzioni, sconti fiscali. Ma che è quello che permette oggi alle famiglie di ridurre l’incidenza delle tasse sul reddito.

Ovvio che la debonusizzazione non potrà penalizzare chi adesso ne usufruisce. La sfida della riforma, sarà quella di introdurre un sistema fiscale più trasparente che, nel contempo, possa ridurre il prelievo fiscale.