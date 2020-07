In diversi articoli ci siamo occupati di alcuni specifici bonus previsti a sostegno di vaste platee di contribuenti specifici.

Oggi vogliamo, invece, porre l’attenzione sulle famiglie in generale, e fornirvi un vero e proprio elenco aggiornato di tutti i bonus e le agevolazioni per le famiglie.

La Legge di Bilancio 2020 prima ed il Decreto Rilancio successivamente hanno previsto una serie di bonus e contributi a sostegno delle famiglie con un basso reddito complessivo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Vediamo, dunque, quali sono i bonus e le agevolazioni per le famiglie.

Bonus Bebè

Previsto per tutte le neo mamme del 2020 che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento un bimbo.

Per beneficiare dell’assegno non vi sono limitazioni legate all’ISEE, ma l’ammontare del contributo si calcolerà in base al reddito disponibile. La somma è compresa tra un minimo di 80 euro fino a un massimo di 160 euro per ciascun figlio.

Bonus Asilo Nido

Il bonus asilo nido spetta a quelle famiglie che hanno iscritto il proprio bambino appunto ad un asilo sia esso pubblico o privato, e siano in regola con i pagamenti.

In questo caso l’assegno varierà sulla base della crescita del reddito complessivo della famiglia: da un minimo di 1.500 euro fino a un massimo di 3.000 euro (da erogare in un arco temporale di tre anni).

Bonus Terzo figlio

Per le famiglie che possiedono 3 figli, invece, è prevista l’erogazione di un bonus terzo figlio 2020, ovvero un assegno nucleo familiare che spetta soltanto in presenza di tre bambini.

La richiesta può avvenire direttamente in modo autonomo tramite il portale dell’Inps, rivolgendosi a patronati o CAF.

Bonus Mamme domani

Qui parliamo di un incentivo che riguarda le mamme in gravidanza.

Esse possono far richiesta del bonus al 7° mese di gravidanza e ottenere un importo una tantum di 800 euro per il futuro nascituro. Tutte le modalità di richiesta del bonus sono approfondite in questo articolo.

Bonus Libri

Il bonus libri è un contributo economico statale per l’acquisto di materiale scolastico per i propri figli. Le limitazioni reddituali e ISEE vengono fissate da ogni singola Regione italiana.

Tutti i bonus e le agevolazioni per le famiglie

Bonus studenti 2020

Noto anche con il nome di bonus cultura, è rappresentato da una somma di 300 euro riservata agli studenti che compiono 18 anni durante il 2020.

Essi possono spendere tale somma in libri, cinema, teatro, concerti, dischi musicali, corsi e altre attività che promuovono la cultura.

Bonus acqua e gas

Anche qui, parliamo di un’agevolazione rivolta alle famiglie con difficoltà economiche che posseggono un Isee inferiore a 8.265 €.

Consiste in uno sconto sul costo di queste utenze. Nel caso del gas il risparmio è di circa il 15% sulla spesa media annua, per l’acqua vi è invece una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi l’anno.

Per tutte le agevolazioni indicate e per tutte le nuove agevolazioni che saranno approvate consigliamo, in qualità di esperti del team di ProiezionidiBorsa di consultare i siti comunali e regionali e dell’Inps. Nonché di recarsi presso un Caf per la compilazione delle domande.

Approfondimento

Sino a 10.000 euro nessuna tassazione per i redditi da attività sportive dilettantistiche