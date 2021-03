Oggi vi spieghiamo quali sono tutti i benefici e le proprietà del latte d’asina.

Il latte è un alimento di fondamentale importanza, nutriente, sano e completo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

È il primo che viene assunto alla nascita in quanto fornisce i nutrienti essenziali e fondamentali per la crescita dei neonati. Il latte è ricco di vitamina D, vitamine del gruppo A e B, contiene minerali come magnesio, fosforo e calcio ed è importante per la formazione di ossa e denti.

Esistono diverse tipologie di latte, sia di origine animale sia di origine vegetale. Le caratteristiche e tempi di conservazione sono diversi, come quello crudo, pastorizzato, latte UHT, intero, parzialmente scremato e scremato.

Generalmente quando si parla di latte si fa riferimento a quello vaccino, ma esistono latti di diversa provenienza. Infatti oltre a quello di vacca si possono trovare i latti di capra, di asina, di cavalla e di bufala.

Il latte vaccino è quello più utilizzato, ma il latte d’asina viene impiegato come valido sostituto a quello di vaccino per il suo elevato tasso di lattosio, omega-3 e probiótici.

È ricco di anticorpi e sostanze battericide per questo la sua composizione risulta essere molto simile a quella del latte materno, con un sapore molto dolce e gradevole.

Molto indicato per i neonati specie quelli nati prematuri e in caso di allergia al latte vaccino possedendo una bassa concentrazione di sostanze allergizzanti.

Ecco quali sono tutti i benefici e le proprietà del latte d’asina

Il latte d’asina ha proprietà ricostituenti, ricco di vitamine, lattosio e sali minerali. Fornisce la giusta energia a bambini e anziani.

Favorisce il normale ripristino della flora intestinale per la presenza di proteine specifiche.

Contiene meno grassi rispetto a quello vaccino per cui è maggiormente digeribile indicato in caso di reflusso gastrico-esofageo.

Inoltre il latte d’asina essendo ricco di vitamine e minerali apporta notevoli benefici alla pelle, mantenendola morbida, setola ed elastica.

Ricco di antiossidanti consente la rigenerazione dei tessuti ed è efficace per la pelle secca contrastando la formazione di rughe.

Il retinolo contenuto nel latte d’asina accelera la produzione di collagene permettendo alla pelle di mantenere la sua tonicità ed elasticità, rallentando il processo di invecchiamento.

In commercio esistono diversi prodotti cosmetici a base di latte d’asina quali saponi, creme, sieri e latti che proteggono, nutrono e ripristinano le cellule della cute.