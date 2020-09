Per molti, soprattutto da bambini, i broccoli sono ancora più temuti dei cavoli a merenda. Questa verdura ha infatti un gusto deciso e non è amata da tutti. Sono però molti i nutrienti presenti nei broccoli che possono aiutarci a vivere una vita sana e migliorare la nostra salute. Ecco tutti i benefici e le proprietà dei broccoli per vivere meglio.

I nutrienti presenti

I broccoli fanno parte della famiglia delle crucifere insieme a cavoli, cavoletti di Bruxelles, verza e cavolfiore. Questo ortaggio è ricco di sostante nutritive che possono aiutare l’organismo contro le malattie. È però perfetto anche per un dieta sana, per chi vuole perdere peso e mantenere la salute di tutti i giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI





All’interno del broccolo sono presenti infatti sali minerali, vitamine e perfino proteine che proteggono il nostro organismo. Tra queste spiccano il calcio, il fosforo, il potassio, la vitamina K, la vitamina C e diversi tipi di vitamina B. Queste sostanze unite con il basso apporto calorico del broccolo rendono questo ortaggio l’ideale per chi vuole mantenere la linea senza perdere energia.

Mangiare più broccoli per combattere le malattie

Quando soffriamo di malattie e disturbi più o meno gravi bisogna ovviamente rivolgersi a un medico. È spesso solo grazie all’assunzione di medicinali che potremo stare bene. In questi casi è però bene associare alle medicine anche uno stile di vita sano. Il broccolo è l’ideale per aiutare chi soffre di certe patologie e può velocizzare la guarigione. Come tutte le cruficere, infatti, il broccolo contiene sostanze che aiutano a combattere il cancro.

Il sulforafano e l’indolo 3-carbinolo infatti sono, secondo alcuni studi, utili sia per combattere i tumori che per prevenirli. La quercetina è invece un potente antiossidante che è molto utile contro la pressione alta. Il kempferolo e la vitamine del gruppo B aiutano invece contro le malattie cardiache. Il broccolo è utile anche per chi ha problemi agli occhi. La luteina e la zeaxantina sono infatti utili per ridurre gli effetti e i danni della cataratta e della maculopatia.

Tutti i benefici e le proprietà dei broccoli per vivere meglio

I broccoli non portano solo grandi benefici a chi soffre di disturbi gravi. Mangiare questo ortaggio aiuta infatti a mantenere un corpo sano giorno per giorno. L’alto contenuto di fibre dei broccoli, ad esempio, li rende ottimi alleati contro la stitichezza. Le grandi quantità di ferro, proteine e i folati sono invece di aiuto contro la stanchezza e sono di beneficio alle donne in gravidanza.

I broccoli sono inoltre ricchi di calcio e permettono quindi di prevenire l’osteoporosi. La vitamina C, infine, agisce sulla pelle aiutando a ridurre o evitare i danni provocati dal sole, dallo smog o dall’invecchiamento.