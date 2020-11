Sono molti i piatti di origine orientale che ormai fanno parte della nostra cucina. In questo articolo parleremo dell’hummus. Una saporita salsa a base di ceci che nasconde molti benefici.

Cos’è l’hummus

Come abbiamo detto, l’hummus è una salsa a base di ceci. Di origine mediorientale-mediterrana, è un delizioso condimento da abbinare a cracker salati o a del pane tostato. Ormai si trova facilmente anche nei supermercati, ma è possibile realizzarlo in casa con questa ricetta.

Tutti i benefici di questo piatto di origine orientale

Questa salsa è entrata a far parte di moltissime diete. Grazie ai pochi grassi è l’ideale come smorza fame.

Ma non tutti conoscono i benefici che può portare al nostro organismo.

Innanzitutto, l’hummus essendo a base di ceci è ricchissimo di proteine. Viene spesso inserito nelle diete degli sportivi perché è povero di grassi e sazia l’appetito.

Ma è anche un alimento completo, perché contiene calcio, ferro, potassio. Per non parlare del retinolo che aiuta a mantenere l’elasticità dei tessuti e avere un aspetto più giovane.

Grazie alla presenza di antiossidanti regola i livelli di zucchero nel sangue e l’ipertensione. Ha anche proprietà diuretiche che aiutano a depurare l’intero organismo.

Molti sono gli studi sul consumo di hummus e dai dati raccolti è emerso che è anche un antidepressivo naturale. Mangiare hummus stimola la produzione di serotonina, l’ormai conosciuto ormone della felicità. E inoltre sembra avere proprietà calmanti che conciliano il sonno.

Perfetto per vegani e vegetariani

L’hummus inoltre è una salsa completamente a base vegetale, quindi è ottima per integrare i nutrienti nelle diete vegetariane e vegane. Ma non soltanto, anche per chi segue una dieta mediterranea mangiare hummus è ottimo per regolare l’intestino. Infatti è consigliato quando si hanno problemi di stitichezza.

Ed ecco tutti i benefici di questo piatto di origine orientale. Un’alternativa interessante come aperitivo o come spuntino. Una salsa deliziosa che fa anche bene alla salute.