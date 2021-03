Il sole è considerato fonte di benessere e di bellezza sin dai tempi più antichi. Grazie al rilascio vitamina D, essenziale per mantenere le ossa forti, gli esperti consigliano di esporsi al sole ogni volta che è possibile farlo. La primavera è già arrivata e noi non vediamo l’ora di passare intere giornate sotto la luce e il tepore tipici di questo periodo dell’anno.

Se a questo aggiungiamo i benefici di una passeggiata, ecco che il connubio tra sole e movimento diventa un vero elisir di lunga vita. Scopriamo insieme gli effetti straordinari di questa combo spesso erroneamente sottovalutata.

Tutti i benefici di camminare al sole per la nostra salute e la nostra bellezza

Il primo beneficio riguarda il nostro peso forma.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di uno studio condotto dall’OMS secondo cui camminare al sole favorisce un rapido dimagrimento. Magia? No, la chiave sta nella capacità dei raggi solari di accelerare il metabolismo.

D’altra parte, una passeggiata durante le belle giornate primaverili o estive ci permette di abbronzarci senza dover restare sdraiati per ore. Cercare di ottenere una bella tintarella quando si è in spiaggia è certamente rilassante, ma può risultare noioso se restiamo sulla sdraio a lungo tempo. Inoltre, in questa posizione si soffre di più il caldo e quindi alzarsi, sciacquarsi il viso e camminare un po’ potrebbe essere ottimo per abbronzarci.

E poi diciamoci la verità: d’estate siamo tutti più belli. L’abbronzatura ci regala un aspetto luminoso e solare con cui il grigiore invernale non può assolutamente competere.

Mens sana in corpore sano

Chi non conosce questa locuzione latina tratta dalle Satire di Giovenale. Ebbene, non c’è frase più adatta in questo contesto. Sì, perché sia il sole che le lunghe passeggiate favoriscono il benessere tanto del corpo quanto dello spirito. Del corpo perché se da un lato il sole, come accennato inizialmente, aiuta a rinforzare le ossa, dall’altro camminare rappresenta un toccasana per le articolazioni. Dello spirito perché riducono lo stress e favoriscono il buonumore.

Ecco tutti i benefici di camminare al sole per la nostra salute e la nostra bellezza, non vediamo l’ora di poter approfittare delle belle giornate.