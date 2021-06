Shinrin-yoku, letteralmente dal giapponese “bagno nella foresta”, è una pratica molto importante e salutare che può aiutarci a stare meglio sotto vari aspetti.

Si tratta di una specifica pratica di nature therapy, cioè terapia con o della natura, che si è diffusa in Giappone partire dagli anni ottanta. È stata fin da subito supportata con importanti ricerche scientifiche internazionali. Ci sono ora diversi gruppi di ricerca in giro per il mondo che studiano questa pratica e da poco è uscito lo studio sui 25 anni di ricerca pratica sullo Shinrin-yoku.

Vediamo di cosa si tratta e quali sono tutti i benefici dello Shinrin-yoku, la pratica giapponese del bagno nella foresta.

Direttamente dal Gippone e a costo zero questa pratica che ci può cambiare la vita

Shinrin-yoku, come abbiamo detto, è la traduzione giapponese di “bagno nella foresta”. Si tratta di una terapia naturale introdotta nella medicina giapponese già da qualche decina di anni.

Trascorrendo gran parte del tempo connessi ad internet o davanti a dispositivi elettronici, c’è la possibilità che questa diventi una vera e propria dipendenza.

Nei bambini il gioco all’aperto o le attività fatte fuori casa sono state, in molti casi, sostituite dai videogiochi o dalla TV. Questo allontanamento dalla natura, questa perdita di contatto può creare problemi di vario tipo, dai disturbi del sonno, all’ansia, maggiore stress, deficit di apprendimento. Può anche causare problemi cardio-circolatori, come i problemi di pressione.

Tutti i benefici dello Shinrin-yoku, la pratica giapponese del bagno nella foresta

Per questa pratica ci vuole forza di volontà e impegno con se stessi, il resto va da sé. Prendiamoci del tempo per noi stessi ed immergiamoci in un bosco. Secondo gli studi condotti sullo Shinrin-yoku, vari elementi del paesaggio naturale riescono ad indurre stati calmanti nel nostro organismo. Questi fattori sono ad esempio l’odore del legno o delle piante nel bosco, il suono dell’acqua o ancora il paesaggio visivo, per citarne alcuni.

Ecco spiegato cos’è lo Shinrin-yoku. Non ci resta che partire per il nostro “bagno nella foresta”.