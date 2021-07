Le verdure verdi a cui siamo abituati sono piuttosto le insalate, gli spinaci e tutte le verdure a foglia larga. È molto importante assumerne una grande dose per assorbire tutti i nutrienti necessari, quali vitamine, sali minerali e oligoelementi.

Le alghe sono tipiche della cucina orientale ma si stanno diffondendo sempre di più anche in Occidente. Per chi ama il sushi, il thai o la cucina orientale in genere, questo alimento non sarà una novità. Vediamo quali sono tutti i benefici e come utilizzarle in cucina.

Tutti i benefici delle alghe nell’alimentazione e 2 modi semplici per integrarle

In effetti sarebbe lunga la lista dei benefici delle alghe talmente ce ne sono. Queste apportano al nostro corpo un insieme di nutrimenti eccellenti per la nostra salute. Ecco un piccolo riassunto.

Le alghe sono ricche di fibre solubili e insolubili. Possono essere utili per diminuire il rischio di cancro allo stomaco e all’intestino aiutando a eliminare la formazione di radicali liberi nelle cellule. Le alghe apportano molte vitamine come le verdure, quali B1, B3 e B9. Soprattutto ci forniscono minerali come il sodio, il potassio, il calcio, magnesio, fosforo e iodio. Una vera bomba vitaminica.

Per terminare la lista, le alghe ci supportano anche con gli acidi grassi come omega-6, EPA, DHA, omega-3 che hanno forti proprietà antinfiammatorie.

Come trovare le alghe e come cucinarle

Una volta conosciuti tutti i benefici delle alghe nell’alimentazione e 2 modi semplici per integrarle passiamo all’azione. Possiamo acquistarle in negozi bio oppure anche nel settore etnico orientale dei supermercati più grandi.

Ci sono vari tipi di alghe, alcune più amare altre meno. Ci sono le alghe tipiche per cucinare i maki e fare il sushi, altre che si predispongono di più per delle zuppe come il miso.

In generale possiamo variare usandole sia nelle insalate come complemento, sia nelle zuppe. Le tartare di alghe già pronte sono un’ottima scelta per un aperitivo o un antipasto.