L’anice stellato è una spezia che viene dall’Oriente. Poco conosciuta, nasconde molteplici benefici. Usato per aromatizzare soprattutto marmellate o alcolici, può essere un toccasana per la nostra salute.

Tutti i benefici dell’anice stellato che pochi conoscono

L’anice stellato non va confuso con l’anice comune. E’ riconoscibile per la sua forma caratteristica a stella. Con 8 o 12 punte. Ha un sapore molto simile alla liquirizia. E in fitoterapia è molto usato per i suoi molteplici benefici.

Da uno studio molto recente si è confermato che l’anice stellato ha molte proprietà antivirali.

E’ un ottimo antimicrobico, combatte i batteri e gli stati influenzali. Infatti un infuso a base di anice stellato è l’ideale per alleviare i sintomi influenzali.

Ma è anche ottimo contro la acidità di stomaco e il meteorismo. Infatti l’anice stellato migliora la digestione, contrastando la formazione di gas addominali. Una tisana a base di anice dopo i pasti può aiutarci a mantenere il nostro organismo in equilibrio.

Ha anche un’azione antinfiammatoria. Ma nella sua forma di olio essenziale. Alcune gocce mischiate ad olio di cocco possono essere un ottimo composto per massaggiare le parti indolenzite.

Viste queste sue proprietà antinfiammatorie può anche essere usato per tosse e bronchite. Infatti è molto utile per liberare le vie respiratorie in caso di eccessivo catarro.

In ogni caso, se si vuole usare come rimedio fitoterapico bisogna seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Perché tra i suoi tanti benefici nasconde anche alcune controindicazioni. Infatti non dà particolari problemi negli adulti, ma se ne sconsiglia l’uso per i bambini. Infatti potrebbe causare vomito e diarrea. E’ sempre bene consultare il proprio medico prima di usare l’anice come rimedio naturale.

Ed ecco tutti i benefici dell’anice stellato che pochi conoscono. Abbiamo detto che può essere utilizzato anche come spezia per aromatizzare liquori vari. Perché non provare ad aggiungerlo al nostro liquore autunnale preferito?