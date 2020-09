Cosa c’è di meglio di una bella e rilassante doccia calda? Una corroborante doccia fredda!

Che la doccia fredda possa far bene non è una nuova teoria. Ci sono culture che utilizzano l’esposizione al gelo per temprare corpo e mente e promuovere la resistenza fisica.

Basti pensare al bagno nel ghiaccio dopo la sauna finlandese, il salto nella neve o nel lago gelato dopo un banja russo.

Tutti i benefici della doccia fredda sono reali?

La doccia fredda è considerata da molti un elisir di giovinezza.

Fa bene alla pelle, stimola la circolazione per una migliore irrorazione a tutti gli organi. Riduce l’infiammazione, migliora l’umore, può rafforzare il sistema immunitario.

Si parla di presunti effetti disintossicanti grazie alla contrazione dei muscoli e all’attivazione delle ghiandole.

Qualcuno sostiene aiuti a velocizzare il metabolismo e perdere peso, che migliori il sonno e aiuti la depressione. Si parla anche di un possibile bilanciamento del sistema nervoso autonomo ed un effetto su coraggio, autostima e forza di volontà.

Non tutti i benefici della doccia fredda hanno trovato conferma scientifica

Questo perché non sono stati studiati adeguatamente, o perché addirittura sono smentiti dalle ricerche.

I presunti effetti dimagranti e antidepressivi del freddo non sono dimostrati da sufficienti prove scientifiche. Si parla di una mobilitazione del tessuto adiposo bruno, che sarebbe più facilmente smaltito anziché accumularsi. Ma non disponiamo di abbastanza dati per confermare questa ipotesi.

Molti sperimentano un miglioramento del tono dell’umore grazie alla doccia fredda. Potrebbe essere dovuto all’aumento dell’irrorazione sanguigna e alla tonificazione muscolare.

Il freddo accelera i battiti, aumenta la pressione e l’effetto è di maggiore allerta e concentrazione. Un altro fattore potrebbe essere l’attivazione del sistema nervoso simpatico, con conseguente rilascio di endorfine.

Esistono dati interessanti a favore della capacità di ridurre l’infiammazione.

La doccia fredda aiuta a lenire il dolore dovuto a un’intensa attività fisica o a piccoli traumi. In alcuni casi è consigliata anche a chi soffre d’artrite.

Qualche getto d’acqua fredda aiuta a donare sollievo alle gambe stanche e gonfie ed è consigliato a chi ha vene varicose o problemi di circolazione.

Infine, l’uso di acqua fredda sotto la doccia è indicato per migliorare inestetismi cutanei e rendere i capelli più lucenti.

Se vuoi tutti i benefici della doccia fredda, l’ideale è procedere per gradi, senza sottoporsi a una tortura

La cosa certa è che l’acqua non dovrebbe essere mai troppo calda, perché secca e irrita la pelle. Troppo calore dilata eccessivamente i vasi sanguigni, peggiorando varicosi e fragilità dei capillari.

A livello di cuoio capelluto crea infiammazione e potrebbe aumentare la produzione di sebo.

Meglio quindi l’acqua fresca, o al massimo tiepida. Non è necessario però sottoporsi a temperature gelide per tutta la durata della doccia.

Una delle varianti più apprezzate è sicuramente la doccia di contrasto. Si può praticare anche a casa sottoponendosi all’alternanza di acqua calda e fredda sotto la doccia.

Per il suo effetto sul sistema cardiocircolatorio, la doccia gelida non è adatta a chiunque

La doccia fredda è una pratica da provare quando si gode di buona salute. Verifica con il tuo medico se tale procedura può fare al caso tuo.

Abbiamo visto tutti i benefici della doccia fredda, veri e presunti. Ma quali sono i rischi?

Principalmente avremo una vasocostrizione e un aumento della pressione sanguigna.

Chi soffre di ipertensione e malattie cardiovascolari farà quindi bene ad evitare questo metodo.

