L’autunno porta con sé un cambio quasi magico di colori, sensazioni e prospettive. Sarà per questo motivo forse che la festa di Halloween piace tanto ai bambini, che si sa hanno fantasia e curiosità da vendere. È nostro compito allora metterci nei loro panni e provare a realizzare per loro (o magari proprio con loro) alcuni splendidi trucchetti. Ci possiamo sbizzarrire con la creazione di qualche divertentissimo gioco, oppure di qualche originale decorazione per farli partecipare alla fase di allestimento e colorazione. Stupisce quanto basti poco per creare dal nulla un effetto spaventoso ma allo stesso tempo giocoso. Ed in questo caso funziona proprio così.

Tutti i bambini rimarranno stregati da questo trucchetto di Halloween comunissimo, facile da creare e con costo irrisorio

Basterà dunque munirci di nulla più di un filo, di uno spiedino di legno, di alcuni scovolini per la pipa e della più comune tra le presenze autunnali. Stiamo parlando della castagna. Questa sarà facilmente recuperabile presso qualsiasi parco della città, magari proprio dalla bambina o dal bambino cui sarà destinato questo trucchetto. Potremo così dimostrare al piccolo destinatario concretamente come la fantasia sia in grado di rendere più divertente la realtà. Anche questa volta c’entrano i ragni, anche se non si tratta di un rimedio della nonna per scacciarli. Al contrario, dalla nostra castagna riusciremo in meno di 5 minuti a creare una decorazione efficacissima per le notti tenebrose di Halloween. Si potrà appendere dove vogliamo, così come crearne in serie per simulare un sicuro effetto.

Come fare per creare questo simpatico addobbo e passatempo

È pressoché certo che tutti i bambini rimarranno stregati da questo trucchetto di Halloween comunissimo, facile da creare e con costo irrisorio. Basta allora prendere la castagna, appoggiarla sul tavolo per orizzontale e tramite lo spiedino praticare otto fori lungo tutto il perimetro. Nel frattempo possiamo spiegare alla bambina o al bambino che ci accompagnano che i ragni hanno due zampe in più degli insetti, che si fermano a sei. Bisogna poi praticare un buco che trapassi per verticale l’intera castagna, quasi al centro.

Ora non ci resta che colmare gli otto fori del perimetro con i relativi pezzetti di scovolini da pipa piegati a metà. In questo modo infatti potranno rappresentare efficacemente le zampe del ragno. Inoltre sarà necessario passare un filo da parte a parte lungo l’asse verticale, per poi con un piccolo nodo fare in modo che il filo supporti la castagna. Infine dobbiamo incollare della pensilina bianca e nera in modo da applicare gli occhi del ragno alla nostra castagna.

È indubbio che così facendo sorprenderemo i nostri bambini, che si ritroveranno in una casa a vera propria festa di Halloween.