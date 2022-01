“Ricordi quella volta che usammo la schiuma da barba per eliminare il cigolio della porta della camera?”. Non è una battuta estratta da qualche divertente show, ma quello che potremmo fare con la schiuma da barba. Alcuni prodotti sono proprio di utilizzo prettamente riservato agli uomini, anche se sono sempre di più le mogli che ne approfittano. Ecco svelato se ci siamo trovati sotto l’albero parecchi regali come questo. A parte la battuta, vediamo in questo articolo come potremmo riutilizzare la schiuma da barba per la cura della casa. Un modo decisamente alternativo, che non è sostitutivo dei prodotti specifici, ma che, all’occorrenza, potrebbe rivelarsi utile. Ecco tutti gli utilizzi incredibili in casa della schiuma da barba utile non solo per radere ma per lucidare e far brillare le superfici.

Specchio delle mie brame

I nostri Lettori che hanno fatto il servizio militare sanno di cosa stiamo per parlare. La schiuma da barba usata per evitare che lo specchio si appannasse. Nelle camerate alla mattina, tra docce e rasature, gli specchi erano avvolti nella nebbia più profonda. Si rischiava la gola, anziché la barba. Sembrerebbe incredibile, ma rivestire lo specchio di uno strato di schiuma da barba eviterebbe il suo appannamento. Ecco, quindi che in un bagno di casa affollato alla mattina, lo specchio sarebbe finalmente visibile. Passiamo un po’ di schiuma sul vetro e subito dopo puliamo con della carta assorbente casa, o della carta igienica.

Tutti gli utilizzi incredibili in casa della schiuma da barba utile non solo per radere ma per lucidare e far brillare le superfici

Ritiri parrocchiali, campi estivi e sportivi. Spesso le porte delle camere cigolano come in un castello infestato. Colpa anche dei mesi che le strutture rimangono chiuse. E se le porte continuano a cigolare, basterà semplicemente spruzzare della schiuma da barba, lasciando agire per un paio di minuti, rimuovendo, quindi, i residui.

Ufficialmente la schiuma da barba così come la conosciamo e acquistiamo in bomboletta, apparve in Europa negli anni ’50. E, poco dopo, le nostre nonne impararono anche i suoi usi alternativi. Come una macchia accidentale sul tappetto del salotto. Soprattutto allora che questo arredo era presente quasi sempre. Se lo abbiamo macchiato, mettiamoci su un po’ di schiuma da barba e strofiniamo leggermente, lasciando agire per qualche ora. Quindi, rimuoviamo con una spazzola i residui lasciati dal prodotto.

Rubinetti e vetro del forno

Rubinetto del lavello e vetro del forno e del microonde sono sempre sporchi e unti. Proviamo a strofinarci sopra della schiuma da barba con una spugna morbida. Risciacquiamo e asciughiamo, e i nostri accessori d’acciaio e di vetro torneranno brillanti e luccicanti.

