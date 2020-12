Il mondo occidentale ha sempre un occhio rivolto verso l’Oriente, sia in campo tecnologico che in campo scientifico, ma anche in quello beauty. Infatti da un po’ di tempo sta spopolando la beauty routine coreana. Ma cosa è precisamente e in cosa si differenzia dalle altre? Vediamo tutti gli step della beauty routine coreana.

La normale beauty routine

Il mondo occidentale solitamente svolge la skincare quotidiana mattina e sera. E gli step generalmente sono 3. Il primo è la detersione che si può trasformare in doppia detersione, poi l’utilizzo di un tonico, o booster, e infine l’idratazione. Prima dell’idratazione spesso si usa anche un prodotto specifico per il contorno occhi.

Tutti gli step della beauty routine coreana

La K beauty non è assolutamente come quella che occidentale. Infatti gli step sono molti di più e si va per layering, quindi sovrapposizione di prodotti. Le donne coreane sono famose per la loro pelle luminosa, sempre perfetta, super idratata e molto tonica. Ma come fanno? La K beauty può essere divisa in 3 macro categorie, che sono simili a quelle del mondo occidentale. Ma al loro interno si suddividono in mini step. Ecco tutti gli step della beauty routine coreana.

Step 1: Detersione

La detersione è importantissima ed è alla base di ogni buona skincare. La K beauty usa solitamente un cleansing oil, detergente oleoso, da applicare sul viso asciutto. Dopo aver rimosso l’olio, bisogna passare alla detersione a base d’acqua. Lo step 1, chiamato appunto doppia detersione, viene fatto anche nella beauty routine occidentale.

Step 2: Esfoliazione

Il secondo step, che però non è giornaliero ma periodico, consiste nell’utilizzo di prodotti esfolianti enzimatici biologici. Prodotti quindi che vanno a pulire bene in profondità, il famoso peeling.

Step 3: Il tonico

Esistono due tipi di tonico che si possono applicare: quello che si nebulizza o quello liquido. Questo step è molto importante perché è la prima idratazione che la pelle riceve dopo la detersione. E sarà una detersione molto leggera e soffice.

Step 4: Essence

Parte molto, ma molto importante della K beauty è la essence. Questo è un siero pieno di principi attivi. Prodotto lanciato proprio dalle industrie beauty coreane come ad esempio la Sandawha, Urang o la Benton.

Step 5: Sieri o Booster

Questo step è specifico per risolvere un problema, quindi si è soliti fare dei cicli. Ad esempio di sieri alla vitamina C, sieri anti rughe, contro le macchie e per qualsiasi altro problema della pelle.

Step 6: Le maschere in tessuto

Le famose maschere in tessuto monodose arrivano proprio da qui, anche se quelle coreane sono leggermente diverse. E i coreani ne vanno pazzi perché sono dei veri e proprio bagni di idratazione e bellezza. La maschera va applicata circa una volta a settimana.

Step 7: Il contorno occhi

Il contorno occhi è un prodotto ovviamente specifico per la zona occhi e le aziende coreane usano molto ad esempio ingredienti come argento, oro e diamanti.

Step 8: La crema idratante

Finalmente si arriva alla crema idratante, quelle che tutti usano. I coreani però spesso saltano l’applicazione di questa la mattina, soprattutto quando si è giovani. Mentre non ne possono fare a meno di sera.

Step 9: Crema solare

Fondamentale è proteggersi sempre dal sole, poiché è una delle prime cause dell’invecchiamento cellulare. Quindi è opportuno usare dei prodotti, creme o tinte colorate, che abbiano al loro interno almeno una SPF 25.

Gli step sono molti, ma alcuni non vengono ripetuti quotidianamente. Quello che è certo è che i Coreani ci tengono molto alla loro skincare. Ed ecco allora tutti gli step della beauty routine coreana.

