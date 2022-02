L’arrivo di un bebè è sempre una gioia indescrivibile, non solo per i genitori, ma per la famiglia intera.

Fratellini e sorelline, nonni, zii e amici, da quando hanno la notizia del lieto evento iniziano a fantasticare sui dettagli più disparati.

A chi assomiglierà? Di chi avrà il carattere? Quale squadra tiferà?

Ma quello che è uno degli aspetti più dibattuti in casa è senza alcun dubbio il nome del nascituro.

Una responsabilità non da poco e che identificherà il nostro bambino per sempre.

È a quel punto che si iniziano ad avanzare ipotesi su nomi particolari ma non troppo stravaganti e che possibilmente non stonino accanto al cognome.

A meno che non si abbiano già le idee chiare, quello del nome sarà uno dei temi portanti dell’intera gravidanza.

Perché, dunque, non prendere spunto da alcune culture non troppo lontane dalla nostra ma che possono regalarci nomi fuori dal comune?

“Piacere, mi chiamo…”

Prima di scoprire tutti gli originali nomi per bambini più diffusi nel Nord Europa, e più precisamente in Svezia, sottolineiamo l’importanza di scegliere senza fretta.

A volte molti genitori sottovalutano quanto sia fondamentale la questione del nome per un bambino.

Non si tratta infatti solo di soddisfare il proprio gusto personale, ma pensare quale potrebbe essere il nome più adatto a nostro figlio.

Il tutto senza avere ancora di fronte il volto del nostro piccolino.

Un’impresa non da poco, se pensiamo a quante volte abbiamo pensato che avremmo voluto chiamarci in un altro modo, magari.

Pensiamo, invece, a quante volte lo abbiamo pronunciato nel corso della nostra esistenza e quante altre ancora lo pronunceremo.

Il nostro nome ci identifica e a volte può darci personalità o renderlo responsabile di caratteristiche che inconsciamente ci vengono affibbiate.

Per questo non farsi guidare dalla fretta è la prima regola in questi casi.

Tutti gli originali nomi per bambini più diffusi in Svezia e che anche noi italiani ameremo per gli splendidi significati

Per nomi originali ma non troppo assurdi abbiamo pensato alla Svezia.

Alcuni di questi hanno anche degli splendidi significati.

Per i bambini abbiamo:

Noah;

William;

Hugo;

Lucas;

Liam;

Oscar;

Oliver;

Elias;

Adam

Per le bimbe, invece, troviamo tra i più diffusi:

Maja;

Astrid;

Elsa;

Wilma;

Freja;

Olivia;

Selma;

Alma;

Ella.

Tra questi spiccano in particolare Freja, divinità scandinava dell’amore e della bellezza ed Astrid che significa “amore divino e forza divina”.

Alma, invece, deriva dal latino e significa “anima”.

Tra i maschi Noah, che in italiano sarebbe Noè, significa invece “chi consola e porta tranquillità” mentre Hugo è traducibile con “spirito perspicace”.

Insomma, di scelte originali e al tempo stesso profonde poetiche per far felici i nostri bimbi ne abbiamo.

Perché non prendere spunto da questa lista?

