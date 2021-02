Anche se all’estate manca ancora qualche mese, è meglio portarsi avanti… È proprio questo il momento per cominciare ad allenarsi per non farsi trovare impreparati alla prova costume.

Qualsiasi programma di allenamento prevede una serie di crunch, più comunemente noti come “addominali”. Sono esercizi fondamentali, perché non solo promettono un addome tonico e una tartaruga scolpita, ma sono anche fondamentali per la corretta postura e il sostegno della schiena.

Per ottenere dei risultati soddisfacenti, è essenziale eseguire nella maniera più corretta. Ecco qui una breve guida in cui illustreremo tutti gli errori da non fare per ottenere una tartaruga invidiabile.

Tutti gli errori da non fare per ottenere una tartaruga invidiabile

I crunch vanno eseguiti correttamente, sia per ottenere i risultati sperati sia per non correre il rischio di farsi male.

Gli errori più comuni commessi quando si eseguono i crunch sono:

trattenere il fiato , l’esecuzione corretta prevede di inspirare quando si scende e di espirare nel movimento di salita;

, l’esecuzione corretta prevede di inspirare quando si scende e di espirare nel movimento di salita; incassare il collo , evitare questo errore è semplice, basta fissare un punto in alto;

, evitare questo errore è semplice, basta fissare un punto in alto; tirare il collo : così facendo non si contrae bene l’addome e si va a creare pressione a livello della colonna vertebrale;

: così facendo non si contrae bene l’addome e si va a creare pressione a livello della colonna vertebrale; staccare il bacino da terra , la zona lombare deve rimanere sempre ben aderente al pavimento

, la zona lombare deve rimanere sempre ben aderente al pavimento sollevarsi con uno slancio , i movimenti bruschi non fanno lavorare la muscolatura del core, gravano anzi sulla schiena e rappresentano l’anticamera di strappi e contratture

, i movimenti bruschi non fanno lavorare la muscolatura del core, gravano anzi sulla schiena e rappresentano l’anticamera di strappi e contratture fare troppe ripetizioni, soprattutto all’inizio, è meglio puntare sulla qualità (movimento controllato) piuttosto che sulla quantità.

Tutti i benefici che apportano i crunch

Ora che abbiamo capito come eseguirli correttamente, vediamo perché i crunch fanno così e perché vale la pena farli (tartaruga a parte).

I motivi sono tanti: