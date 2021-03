Altezza mezza bellezza. Si dice così, ma sarà poi vero? Sta di fatto che se ci ritroviamo con una statura medio bassa, non possiamo fare molto per risolvere la questione. Dopo una certa età si smette di crescere e siamo costretti a convivere a vita con i nostri centimetri (tanti o pochi che siano).

Nelle donne la bassa statura è una caratteristica abbastanza comune e che non crea grossi complessi. Nel genere maschile, invece, è una cosa abbastanza rara. Ecco perché gli uomini che non superano 1,60 -1,65 cm si sentono un po’ a disagio.

L’abbigliamento per uomini che allunga la figura

Come per tutte le cose, bisogna “giocare” con i propri difetti e cercare di camuffarli (vedi l’esempio delle orecchie a sventola).

Nel caso dell’uomo non molto alto, sono sufficienti pochi e semplici accorgimenti nel modo di vestirsi che slanciano la figura.

Ecco quindi tutti gli errori che un uomo con queste caratteristiche fisiche non dovrebbe mai fare quando si veste.

Colori e fantasie

Prediligere il monocolore ed evitare i colori contrastanti. Ciò vuol dire abbinare scarpe e abiti tutti della stessa sfera cromatica. Ok alle varie sfumature di una stessa tinta. No al bianco e il nero. Indossare i toni più scuri nella parte bassa del corpo e preferire quelli più chiari per la parte alta.

La parola d’ordine è sobrietà. Evitare quindi le fantasie troppo sgargianti e appariscenti, e tutto ciò che è troppo grande e vistoso (scritte, stampe, quadri etc…).

Ovviamente, no alle righe orizzontali.

Pantaloni

Evitare quanto più possibile pantaloni corti e bermuda. Evitare tutti i modelli a vita bassa che non slanciano la figura e niente risvolti. Non scegliere tessuti che si stropicciano troppo, altrimenti le troppe pieghe vanno ad aumentare il volume a livello dei fianchi. Per lo stesso motivo, evitare di infilare la maglietta dentro i pantaloni.

Accessori da uomo

Niente di vistoso e troppo grande, come orologi col quadrante gigante e il fazzoletto nel taschino.

Preferire i modelli più stretti di cravatta ed evitare il cappello.

Taglia

Dopo questa carrellata di tutti gli errori che un uomo con queste caratteristiche fisiche non dovrebbe mai fare quando si veste, concludiamo con un consiglio generico. Acquistare abiti della taglia giusta, meglio ancora se realizzati su misura.