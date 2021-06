Siamo amanti del pesce crudo e del sushi? In cerca di nuovi stimoli per le nostre papille gustative perché stanchi delle solite proposte? Siamo pronti allora a gustare questo nuovo piatto. Arriva direttamente dal Sud America e sta spopolando nei ristoranti con menu a base di pesce. È un piatto semplice che esalta il sapore del pesce fresco e degli altri ingredienti dal gusto intenso. Soltanto a parlarne in questi termini sentiamo già l’acquolina in bocca. Tutti gli amanti del sushi stanno impazzendo per questo nuovo piatto sudamericano assolutamente da provare.

Il Ceviche, una esplosione di gusto

Il Ceviche, pronunciato seh-vee-chay, è un piatto originario del Perù a base di pesce. Il pesce, tagliato a dadini, viene marinato in una miscela di succo di limone o lime. I succhi degli agrumi cucinano la polpa del pesce e la rendono opaca e soda mentre la carne si insaporisce. Questo processo è chiamato denaturazione. La denaturazione si riferisce ai cambiamenti chimici che avvengono in una proteina esposta a condizioni innaturali come il calore (la cottura), alte concentrazioni di sale, l’alcol e le marinature. Quando una proteina si denatura diventa più digeribile.

Tornando al nostro Ceviche, il piatto di pesce è solitamente arricchito con alimenti colorati come cipolle rosse, coriandolo, peperoncino, peperoni, fagioli e altri ingredienti. Esistono infatti tantissime varianti di questo piatto. La ricetta, diffusissima in tutto il Sud e Centro America, cambia a seconda delle zone. Invariato rimane il denominatore, ossia il pesce marinato. Il Ceviche viene generalmente servito accompagnato da patate dolci e mais, e dal leche de pantera, un cocktail a base di latte condensato e liquore.

Gli sgombri, le sogliole, oppure le cernie e le sardine sono alla base della ricetta del Ceviche peruviano. Come dicevano, però, le varianti sono tantissime quindi sarà possibile imbattersi sempre in nuove ricette e combinazioni. Dobbiamo soltanto assicurarci che il ristorante scelto serva pesce freschissimo. La sua freschezza è determinante per il successo del piatto.