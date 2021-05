I pistacchi vengono usati in cucina nei modi più disparati e sia per ricette dolci che salate.

In certi casi, però, è necessario che siano puliti e senza sale. Spesso si fa un errore comune: si pensa infatti che pulire i pistacchi significhi soltanto rimuovere il guscio che li racchiude.

In realtà devono essere privati anche della pellicina. Quindi, che cosa bisogna fare se non si trovano già preconfezionati al supermercato?

In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa sveleremo perché tutti gli amanti dei pistacchi devono assolutamente conoscere questo trucco utilissimo per pulirli in appena un minuto.

Per pulire i pistacchi basta dell’acqua naturale e un pentolino

Se non si riescono a trovare i pistacchi spellati e non salati al supermercato o costano troppo, esiste un modo molto semplice per ottenere comunque il risultato.

Dopo aver sgusciato tutti i pistacchi con un po’ di pazienza, è necessario mettere a bollire dell’acqua naturale. Quando questa avrà raggiunto la giusta temperatura è il momento di buttare i pistacchi all’interno del pentolino.

Dopo un minuto si dovrà togliere dal fuoco e lasciare a riposo per cinque minuti.

In questo modo la pellicina dei pistacchi verrà via molto facilmente, evitando di perdere del tempo per staccarla minuziosamente.

Perché procedere in questo modo è sinonimo di convenienza

Ma questo non è tutto: attraverso questo breve e semplice procedimento i pistacchi verranno, in un certo senso, lavati. Ciò contribuirà ad eliminare la maggior parte del sale presente nei pistacchi. Dunque, saranno puliti, buoni e anche più salutari.

L’unica cosa che non bisogna dimenticare è di fare attenzione alla temperatura dei pistacchi.

Avendoli buttati in un pentolino d’acqua bollente la loro temperatura sarà abbastanza alta. Di conseguenza è bene essere accorti per evitare di scottarsi le dita.

Il metodo è semplice da mettere in atto e anche economico: infatti aspettare un minuto contribuirà a non spendere troppo per l’acquisto dei pistacchi spellati e senza sale. I pistacchi saranno subito pronti per essere utilizzati in cucina nelle ricette

