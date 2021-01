Con il mese di gennaio appena iniziato, entriamo in uno dei mesi più freddi dell’anno. L’inverno è una stagione amata da molti. I paesaggi che regala e le festività che cadono in questo periodo fanno dell’inverno una stagione magica e particolare. Oltre a tutto questo però, non sono pochi i disagi e gli inconvenienti che possono accadere a causa delle rigide temperature. Il gelo e il vento infatti sono responsabili di molti problemi legati soprattutto all’ambito domestico.

I rimedi inefficaci

Dai tubi che si gelano allo scaldabagno che fatica a funzionare, i disagi causati dalla stagione invernale non sono pochi. Uno dei più fastidiosi e insidiosi certamente è caratterizzato dalla comparsa dei fenomeni dell’umidità e della condensa. Proprio a causa dello sbalzo di temperatura, prima causa di umidità, l’inverno è la stagione preferita da questi fenomeni. Proprio per questo, soprattutto in questi giorni, in tanti sono alla ricerca di metodi in grado di sconfiggerli.

Dal carbone attivo all’aceto, i rimedi che si trovano in rete sono tantissimi. Se alcuni si rivelano incredibilmente efficaci, altri potrebbero essere non altrettanto d’aiuto. Tra poco in questo articolo ne sveleremo uno che, sebbene possa sembrare particolarmente indicato, si rivela dannoso e inefficace. Infatti tutti fanno questo per sbarazzarsi dell’umidità ma è inutile e controproducente.

La carta vetrata

Nel momento in cui il muro di casa nostra è compromesso dalla presenza di umidità, il primo pensiero è quello di eliminarla il prima possibile. Proprio per questo in molti decidono di verniciare la parete, o di grattare via l’umidità con della carta vetrata. Se nel primo caso si blocca il circolo dell’aria provocando l’aumento del fenomeno, nel secondo caso si fa anche peggio. Grattando via la muffa rilasceremo nell’aria le spore, mettendo in pericolo anche i muri adiacenti a quello che stiamo cercando di pulire. Come risultato potremo rischiare di espandere il fenomeno delle muffe e dell’umidità per tutta casa, ottenendo dunque l’effetto contrario. Esistono molti metodi per combattere questi fenomeni, ma la carta vetrata non è uno di questi. Infatti tutti fanno questo per sbarazzarsi dell’umidità ma è inutile e controproducente.