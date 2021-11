L’autunno vuol dire anche passeggiate nei boschi. Per godere del meraviglioso foliage di questa stagione. Le foglie degli alberi che cambiano colore: il verde che lascia il posto al giallo, al rosso e all’arancione. Camminare sul dolce fruscio delle foglie cadute, lasciarsi coinvolgere dal silenzio un po’ malinconico di questo periodo dell’anno.

Il bosco è anche il regno di alcune buonissime leccornie. Di castagne, ormai, ne rimangono poche dopo la grande abbuffata del mese d’ottobre. Tuttavia, si possono ancora trovare e, in abbondanza, altri prelibati frutti della terra. Stiamo parlando di funghi e tartufi che nell’umidità del sottobosco proliferano. Trovarli non è cosa per tutti, perché bisogna essere esperti sia delle zone in cui cercarli sia della loro commestibilità. Prepararli e mangiarli è sicuramente molto più semplice.

Tutti dovremmo fare un tuffo in un bosco di sapori con questa ricetta gustosa e ricca di benefici

Esistono diversi tipi di paste e risotti a base di uno funghi o tartufi, a seconda della varietà a disposizione. Tuttavia ci sono anche dei piatti che ne abbinano il gusto e il sapore. Ricette semplici e veloci da preparare, ma che faranno leccare i baffi ai nostri commensali. Abbiamo già suggerito dove assaggiare un tartufo buono da far paura nel week end di Halloween, ovvero ad Alba, in Piemonte. La fiera è aperta anche nel mese di novembre ed è possibile visitarla oltre che acquistare il prelibato frutto di quei territori.

Oggi ne proponiamo l’abbinamento con altre due eccellenze: il parmigiano e il porcino. Per un carpaccio fresco, intenso e ricco di antiossidanti dagli effetti benefici per il nostro organismo. Ricetta non proprio economica, ma uno sfizio ogni tanto è giusto toglierselo. Gli ingredienti sono pochi e semplicissimi:

400 grammi di funghi porcini;

120 grammi di sedano;

succo di limone;

2 cucchiaia di olio extravergine di oliva;

sale;

tartufo a piacere;

150 grammi di scaglie di parmigiano.

Preparazione

Abbiamo già visto come pulire i funghi perfettamente e senza rovinarli più un trucco per eliminare vermi e parassiti. Procediamo quindi con la pulizia e il taglio dei nostri porcini a fettine sottili e li disponiamo sul piatto da portata. Laviamo il sedano sotto acqua corrente e lo tagliamo andando a disporlo vicino ai funghi. In una ciotola, creiamo un composto con succo di limone, olio e sale. Mescoliamo bene e andiamo a versarlo nel piatto con i funghi e il sedano. Quindi andiamo a spargere le scaglie di parmigiano, prima di concludere con un’abbondante spolverata di tartufo. Il tocco finale, se vogliamo, può essere una grattata di pepe nero.

In pochi minuti il nostro carpaccio è pronto. Ecco perché tutti dovremmo fare un tuffo in un bosco di sapori con questa ricetta gustosa e ricca di benefici. Un piatto capace di solleticare il nostro palato e il nostro naso, in un crogiuolo di gusto e olfatto.