Esiste una pianta della tradizione che da anni viene utilizzata per proteggere le piante da animali, insetti e parassiti. Il suo odore pungente infatti li tiene lontani dalle nostre coltivazioni. Allo stesso tempo richiede pochissime cure. Vediamo più nel dettaglio perché tutti dovremmo avere in giardino questa fantastica pianta nemica giurata di insetti e parassiti.

La pianta dimenticata

La pianta di cui parliamo oggi è spontanea e sempreverde. Cresce normalmente nei campi o a bordo strada. È anche possibile però trovarla coltivata. Si tratta dell’inula helenium, altrimenti detta inula viscosa. Questa si presenta normalmente sotto forma di cespuglio che può raggiungere i 150 cm di altezza. Diffusa in tutto il Mediterraneo è particolarmente riconoscibile dai fiori.

I fiori di inula viscosa

I fiori di inula viscosa appaiono molto simili a delle margherite gialle. Questi possono essere larghi 1 cm e sbocciano fra agosto e ottobre. I suoi petali sono lunghi e fini e la parte centrale è ricca di polline e piuttosto larga. La caratteristica più riconoscibile di questi fiori però, è sicuramente l’odore. Questo infatti è particolarmente pungente, motivo per il quale riesce a tenere alla larga insetti indesiderati. Non solo, questa pianta è in grado di tenere lontani anche quegli animali golosi delle nostre lattughe, come topi e conigli.

Tradizionalmente questa pianta viene coltivata sotto gli ulivi. Ci si è infatti accorti che questo è un rimedio infallibile contro la mosca olearia.

L’unico insetto che invece il fiore di inula viscosa attira è l’ape. Infatti, la grande quantità di polline che questi fiori offrono porta questo insetto a produrre molto miele. Per questo questa pianta è molto apprezzata dagli apicoltori. Anche noi però possiamo usarla per contribuire alla salvaguardia di questo insetto così indispensabile per la nostra sopravvivenza.

Cure

Dal momento che si tratta di una pianta spontanea, l’inula viscosa non ha bisogno di particolari cure. Gli sarà sufficiente abbeverarsi con le piogge, anche se scarse. È una pianta che si propaga facilmente, facciamo quindi attenzione a strappare le nuove piantine. L’odore infatti potrebbe diventare troppo anche per noi.

Abbiamo quindi spiegato perché tutti dovremmo avere in giardino questa fantastica pianta nemica giurata di insetti e parassiti. Non ci resta che correre a raccoglierla.

Approfondimento:

Tutto quello che c’è da sapere per seminare adesso una pianta di fragole succose per l’estate