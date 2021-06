Con l’arrivo dell’estate è sempre più difficile mantenere il nostro ritmo abituale di allenamento. Il caldo e le giornate soleggiate sono acerrime nemiche dell’attività fisica. Palestre e campi di allenamento si svuotano durante l’alta stagione, complici anche le belle giornate in cui decidiamo di fare altro anziché allenarci.

Ma il problema più importante da risolvere è quello del caldo. Se già è faticoso praticare attività fisica durante l’inverno, durante l’estate con le alte temperature è quasi impossibile. Ma qual è la soluzione a tutto questo?

È semplice: si possono praticare sport acquatici. Uno in particolare è in grado di apportare tantissimi benefici al nostro organismo e soprattutto si può fare in mare o in piscina, dunque al fresco.

Tutti dovrebbero praticare questo sport acquatico ideale per l’estate e che apporta dei benefici incredibili

Stiamo parlando dell’acquagym. Si tratta di uno sport che è nato solo da qualche annoi e consiste nel praticare in acqua alcuni degli esercizi che si fanno in palestra. Al posto di pesi, bilancieri e macchinari si utilizza l’acqua.

L’acqua infatti è un attrezzo naturale: la resistenza che può opporre durante un esercizio è fino a 12 volte maggiore rispetto all’aria. È una delle soluzioni migliori per riuscire a fare attività fisica durante l’estate, rimanendo in movimento e mantenendo il peso sotto controllo.

Molti pensano che sia uno sport poco faticoso, ma non è così. L’acquagym aiuta a potenziare tutti i muscoli, sollecitandoli con una certa intensità. Questo sport è particolarmente efficace per migliorare la parte inferiore del corpo anche grazie all’azione drenante che l’acqua svolge a contatto con la pelle.

L'acquagym è ideale per tutti e apporta tantissimi benefici. Qui sotto ne elenchiamo solo alcuni:

è ideale per limitare i traumi grazie al lavoro in acqua;

fa lavorare tutto il corpo e aiuta a potenziare tutti i muscoli;

l’acqua favorisce la circolazione del sangue;

è ideale per chi è in riabilitazione dopo un infortunio;

può essere fatto da tutti, anche persone anziane o donne incinta;

è fresco e ideale per combattere il caldo durante le giornate estive.

