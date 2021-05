Se non ci fosse il cartone a proteggere le pizze molta della loro qualità si perderebbe per strada. Eppure una stranezza c’è in questi proteggi pizza, per cui tutti dovrebbero conoscere queste cose molto importanti sui cartoni che avvolgono le pizze.

Perché il contenitore è fatto di cartone

Ci si potrebbe chiedere perché si è scelto come contenitore e imballaggio della pizza una scatola di cartone. Ebbene sembra che il cartone sia la scelta allo stesso tempo più ecologica e più sicura per contenere questo alimento. Non si potrebbe scegliere un contenitore di plastica, perché reagirebbe alla temperatura alta che caratterizza la pizza appena uscita dal forno. Si rischierebbe di ingoiare delle particelle di plastica.

Il cartone invece sopporta bene le alte temperature. Quelli più sottili bruciano a 180 gradi, per cui non avverrà mai che una pizza faccia bruciare il cartone che la protegge, poiché la sua temperatura quando esce dal forno a legna è di circa 95 gradi.

Perché una scatola quadrata e non rotonda

Se i cartoni sono quadrati è perché è molto più complicato costruire una scatola che sia di forma rotonda come le pizze. Per fare un cartone rotondo bisogna mettere insieme due fogli, poi si avranno anche degli scarti da smaltire, operazioni che farebbero lievitare i costi della pizza. Mentre per un cartone quadrato è sufficiente un solo foglio, che si ripiega su sé stesso e senza scarti.

Un altro motivo dipende dal fatto che le pizze sono fatte a mano e quando escono dal forno possono a volte non avere una forma perfettamente rotonda. Ora la figura geometrica del quadrato permette di contenere queste imperfezioni, a differenza di quella rotonda.

Tutti dovrebbero conoscere queste cose molto importanti sui cartoni che avvolgono le pizze

Quando si ordina una pizza è bene fare attenzione al tipo di cartone in cui è avvolto. Non tutti i cartoni sono uguali e il problema riguarda la salute. Quando il cartone è colorato e personalizzato con disegni, abbiamo a che fare con inchiostri che a contatto con la pizza molto calda sprigionano sostanze tossiche.

Per essere sicuri meglio scegliere le pizzerie che consegnano con cartoni nel loro colore naturale. Un cartone che si rispetti dovrebbe riportare in basso il tipo di carta utilizzata. Per approfondimenti si rimanda a questo articolo.