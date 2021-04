Le piante grasse, o meglio le succulente, sono delle tipologie di piante molto conosciute e apprezzate. Il loro nome deriva dal fatto che i loro tessuti sono intrisi di acqua, motivo per cui hanno un aspetto “succoso”.

Esistono circa dieci mila specie di piante grasse, diverse tra loro per forma, dimensioni e morfologia.

Spesso si trovano anche all’interno di una casa e sono le piante ornamentali più comuni, poiché preferite anche da chi non ha proprio il pollice verde.

Tuttavia esistono alcuni esemplari bellissimi e molto rari. Di seguito si svelerà il motivo per cui tutti dovrebbero conoscere le 4 specie sorprendenti di piante grasse più rare e che bisogna avere a tutti i costi.

Hawaorthia Cooperi Truncata

Questa pianta appartiene alla specie dell’Hawaorthia, di cui è una varietà piuttosto rara.

Presenta delle foglie di colore verde scuro che creano delle file piuttosto fitte. È inusuale che superino i dieci centimetri di altezza, ma la sua particolarità è data dalla consistenza delle foglie, carnose e tronche che nella varietà obtusa regalano dei graziosi gruppetti di rose senza gambo con delle foglie tondeggianti, gonfie e trasparenti con striature blu e verdi.

Rappresentano delle perfette piante da appartamento. Con un bel po’ di fortuna si può assistere anche ad una loro fioritura, che spesso coincide con il periodo estivo o autunnale.

Trachyandra tortilis

Chi possiede un esemplare di questa pianta può considerarsi veramente fortunato.

La Trachyandra tortilis è originaria del Sud Africa ed è una specie di Trachyandra. Essa cresce in un bulbo e la sua particolarità consiste nella forma delle sue foglie. Queste ricordano la forma dei nastri che si piegano e girano intorno a se stessi. Può anche richiamare la forma dei trucioli di legno.

Cresce sino a 25 centimetri e può avere dei bellissimi fiori rosa pallido con striscioline verdi.

Senecio Peregrinus

Questa pianta succulenta è veramente molto originale. È nota anche come collana di delfino per via della forma delle sue foglie, molto simili all’immagine di un delfino.

Ideale per accrescere la propria collezione di piante grasse.

Conophytum Pageae

Sono delle piante nane e perenni che, crescendo, formano delle vere e proprie colonie.

La loro particolarità è data dalla loro forma: sono dei piccoli ciottoli rotondi e appiattiti che presentano al centro una fessura, dalla quale spunta il fiore durante un periodo che va da settembre a novembre.

Tutti dovrebbero conoscere le 4 specie sorprendenti di piante grasse più rare e che bisogna avere a tutti i costi: le loro particolarità sono così uniche da renderle veramente speciali.