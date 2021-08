Per avere un’aiuola piena di colore bisogna scegliere tra le varietà di piante giuste. La caratteristica fondamentale è che la fioritura riempia lo spazio dando un risultato scenografico. Con l’estate alle porte siamo ancora in tempo a impreziosire il nostro giardino o il nostro balcone con una tipologia di pianta davvero particolare. Il suo nome è lobularia maritima, conosciuta anche come Alisso marittimo, e appartiene alla famiglia delle Cruciferee.

I suoi grappoli fioriti simili a coralli sono ideali per riempire grandi vasi o aiuole. Addirittura se appesa crea cascate di colore. Ma c’è una caratteristica che la rende ancor più speciale, il suo profumo. Ecco perché tutti desiderano questa pianta sorprendente che profuma di miele dai bellissimi e abbondanti fiori colorati. Questi sono esplosioni di bianco, rosa, viola, color lavanda e creano delle coreografie stupende ovunque vengano piantate. Infatti basta trapiantare solo la lobularia per avere aiuole o vasi traboccanti di bellezza.

Ma la cosa straordinaria è che, chiunque si trovi vicino a questa pianta viene investito dal suo profumo di miele. Chi non conosce il segreto di questa pianta potrebbe pensare di essere accanto a un’arnia ricolma di miele. Una caratteristica che attribuisce a questa piccola stupenda pianta ancor più valore.

La lobularia è una pianta relativamente piccola. Cresce massimo 15 cm e produce dei semi facilissimi da piantare. La semina può avvenire anche l’anno prima. La primavera successiva la lobularia sboccerà, mentre i fiori durano fino alla fine dell’estate inizio dell’autunno. L’unica necessità è che le piantine siano posizionate in un luogo molto assolato. Inoltre, la lobularia ama i terreni ben drenati. Tuttavia, alla sabbia bisogna aggiungere un buon concentrato di composto organico. Come molte piante, la lobularia non ama i ristagni d’acqua e dovrà essere annaffiata solo quando il terreno si presenta molto asciutto.

Nonostante la messa a dimore avvenga solitamente tra marzo e aprile, in questo periodo siamo ancora in tempo per comprare piantine già cresciute. I fiori dureranno almeno fino a fine settembre, resistendo al primo freddo e al vento del mare. Un problema che potrebbe insorgere con questa pianta è l’attacco di lumache. Questi animaletti sono golosissimi di lobularia, forse attratti dal suo dolce profumo, e tendono ad attaccare subito dopo la pioggia.

