I capelli possono dire molto della nostra personalità. Infatti, la nostra chioma è una delle prime cose che mostriamo agli altri. Le persone attorno a noi, anche se non sembra, notano immediatamente i capelli. E alcune, in base a come sono acconciati o tagliati, si fanno anche un’idea ben precisa sul nostro carattere e sul nostro modo di essere. Proprio per questo motivo, potremmo sperimentare diversi modi di portare i capelli, così da trovare quello che ci rappresenta al meglio e che ci fa sentire più a nostro agio. E questo sarà facilissimo. Basterà conoscere, infatti, diversi stili per poter individuare quello che più ci colpisce.

Tutti da oggi vorranno portare i capelli in questo modo conquistando un tocco di classe unico

Per prima cosa, ovviamente, dovremo pensare al taglio dei capelli. Corti, lunghi, altezza spalle, scalati o pari. Abbiamo una quantità di stili tra cui scegliere che trovare quello adatto a noi sarà davvero semplicissimo. E se non dovessimo conoscerne abbastanza, in passato abbiamo parlato di alcuni che potrebbero interessare tante persone. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo evidenziato un look davvero giovanile che potrebbe togliere almeno 10 anni dal nostro volto. Oppure, in un altro articolo, avevamo sottolineato la bellezza di un altro taglio di capelli davvero di tendenza. Oggi continuiamo su questa linea, ma questa volta ci concentreremo sull’acconciatura. E vedremo come realizzare quella che nel gergo comune viene definita “all’americana”. Imparare a farla sarà semplicissimo e rimarremo certamente soddisfatti del risultato.

Acconciatura chiamata in gergo all’americana, ecco come realizzarla in poche e semplici mosse

Facciamo subito una premessa, per mettere le cose in chiaro. Questa è un’acconciatura realizzabile unicamente con un taglio medio o lungo. Detto ciò, vediamo come crearla. Per prima cosa dividiamo una ciocca da mettere esattamente sopra l’orecchio e un’altra, invece, da posizionare e bloccare sopra la fronte. Fissate le prime due ciocche, facciamo una coda alta con tutti i capelli rimanenti. Ora, prendiamo la prima parte di capelli, quelli posizionati sopra l’orecchio. Pettiniamoli e cospargiamoli con un po’ di lacca. Tiriamoli in modo da stenderli e andiamo a fissarli dietro l’orecchio con una forcina. Passiamo, ora, all’altra ciocca, quella che avevamo fissato sopra la fronte.

Applichiamo la lacca anche su quest’ultima, dopo averla pettinata, e portiamola delicatamente dietro l’altro orecchio, in modo da formare una frangia che copra quasi tutta la fronte. Dalla nostra frangia, poi, tiriamo via una minuscola ciocca di capelli da fissare sulla fronte, tra le due ciocche inizialmente create. Questo stile ci darà un’immagine totalmente nuova. Per questo, di certo, tutti da oggi vorranno portare i capelli in questo modo conquistando un tocco di classe unico.

