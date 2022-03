Con l’arrivo della primavera cambiano le proposte sui banchi alimentari e, finalmente, è tempo di riassaporare le zucchine. Questo ortaggio è estremamente versatile e facile da preparare e ben si presta a ogni tipo di cottura. Possiamo realizzare infatti ottimi gratinati di zucchine da cuocere in forno con pangrattato o macinato di carne. Allo stesso modo possiamo tagliare e spadellarle al volo per un contorno sano e leggero.

Oggi invece, anche se tutti cucinano le zucchine ripiene o come contorno, vedremo come ricavarne una pasta eccezionale.

Ingredienti e preparazione

Questo condimento per la pasta è facile da preparare e altrettanto veloce, quindi è l’ideale per chi ha poco tempo ma ama il buon mangiare.

Per realizzare la nostra pasta avremo bisogno di:

zucchine;

calamari;

basilico;

pinoli;

scorza di limone;

scalogno.

Come già detto la lista degli ingredienti è davvero ristretta e la preparazione è molto semplice.

Per prima cosa cuoceremo molto rapidamente i calamari che, però, prima dovranno essere puliti. Una volta tagliati a rondelle mettiamoli in padella a cuocere con olio giusto un paio di minuti a fiamma viva. Dopo poco i calamari saranno cotti e per nulla gommosi.

Tutti cucinano le zucchine ripiene o come contorno in padella ma pochi conoscono questa pasta più cremosa del risotto

Mettiamo i calamari cotti da una parte e nella stessa padella dove li abbiamo cucinati, metteremo dello scalogno a soffriggere. Mentre lo scalogno cuoce, affettiamo a rondelle anche le zucchine e mettiamole a cuocere in padella a fiamma alta. Al bisogno possiamo aggiungere un po’ di acqua della pasta per farle cuocere più rapidamente. Togliamo il tutto dalla padella, aggiustiamo di sale e di pepe ed aggiungiamo anche basilico, pinoli, e olio. Infine frulleremo il tutto con un frullatore a immersione per ottenere un delizioso pesto di zucchine ricco di gusto. Questo può essere eventualmente arricchito anche aggiungendo una o due acciughe.

Pronti per la tavola

A questo punto tutti gli ingredienti sono pronti e non resta che mettere a lessare la pasta ed attendere che cuocia. Attendiamo il tempo di cottura e una volta pronta scoliamola e condiamola con il pesto, i calamari scottati e guarniamo il piatto con scorza di limone, pepe, e qualche pinolo tostato. Un piatto semplice ma di grande effetto e di grande gusto ed eleganza, perfetto per fare bella figura con gli ospiti.

