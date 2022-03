Tra pochi giorni sarà la festa del papà e tutti noi cercheremo di rendere speciale questo giorno. Cucinare è un modo per dimostrare affetto a coloro che amiamo. Il dolce simbolo di questa festa è la zeppola di San Giuseppe. Queste deliziose ciambelline di pasta choux ripiene di crema pasticcera sono decorate con amarene candite e zucchero a velo. Possiamo scegliere di realizzarle sia al forno, per una versione più leggera, sia fritte, ma in entrambi i modi saranno irresistibili. Se vogliamo metterci ai fornelli per preparare qualcosa di originale per il nostro papà, oggi abbiamo un’idea davvero sfiziosa da proporre.

Molte pietanze tradizionali vengono rivisitate in chiave moderna e preparate in base ai propri gusti e preferenze. Basti pensare alla parmigiana e come oggi viene realizzata con vari ortaggi diversi dalle melanzane. Con questa ricetta faremo lo stesso e trasformeremo le classiche zeppole in un piatto salato super goloso.

Ingredienti

120 g di farina 00;

125 ml di acqua;

3 uova;

80 g di burro;

1 cucchiaino di sale;

250 g formaggio spalmabile;

8 pomodori ciliegino;

10 foglie di rucola.

Tutti cucinano le zeppole dolci fritte o al forno, ma solo pochi le preparano in versione salata con questa facile ricetta

Iniziamo setacciando la farina e tenendola da parte. Mettiamo il burro tagliato a pezzetti in un pentolino e facciamolo sciogliere sul fuoco con l’acqua. Mantenendo la fiamma moderata, portiamo il tutto ad ebollizione. A questo punto, potremo aggiungere la farina setacciata tutta in una volta e il sale.

Mescoliamo con un mestolo di legno fino a quando il composto si staccherà dalle pareti del pentolino. Trasferiamo il composto in un recipiente e lasciamolo intiepidire. A parte, sbattiamo le uova con una forchetta ed incorporiamole al composto mescolando con il mestolo.

Quando avremo ottenuto una consistenza liscia e cremosa, la pasta sarà pronta. Trasferiamo il composto in una sac à poche e a questo punto possiamo decidere se preparare le zeppole al forno o fritte.

Al forno

Preriscaldiamo il forno a 200 gradi in modalità ventilata. Foderiamo una teglia con carta da forno e formiamo le zeppole facendo 2 cerchi sovrapposti. Inforniamo le zeppole e lasciamole cuocere per 25 minuti nel ripiano più basso del forno. Terminiamo la cottura con altri 5 minuti tenendo lo sportello del forno leggermente aperto. Sforniamole e aspettiamo che si raffreddino.

Fritte

In un tegame capiente, facciamo scaldare l’olio di semi di arachidi portandolo ad una temperatura non superiore ai 165 gradi. Creiamo i 2 cerchi sovrapposti con la sac à poche su un pezzetto di carta da forno, in modo da riuscire ad adagiarli senza difficoltà nell’olio bollente. Facciamo cuocere poche zeppole alla volta senza capovolgerle. Quando saranno dorate in modo uniforme preleviamole con la schiumarola. Posizioniamole sulla carta per fritti e pensiamo alla farcitura.

Come farcirle

Tutti cucinano le zeppole dolci, ma in versione salata possono essere ancora più sfiziose. È il momento di farcirle. Lasciamole raffreddare e tagliamole a metà. Spalmiamo un po’ di formaggio e decoriamo con qualche pomodorino e le foglie di rucola. Chiudiamo il bignè e gustiamo queste particolari e deliziose zeppole in compagnia.

