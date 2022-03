Tutti cucinano il salmone al forno con patate senza sapere che è un secondo gustosissimo anche accompagnato da questa verdura primaverile

Quotidianamente ci si ritrova davanti ai fornelli chiedendosi cosa preparare da portare in tavola. Spesso a darci più difficoltà nel variare, più che i primi, sono i secondi piatti.

Per questi, oltre alla carne, possiamo sfruttare la bontà dei diversi pesci. Il più delle volte ci ritroviamo però a riproporre sempre le medesime ricette. La conseguenza sarà non solo cucinare in modo annoiato, ma anche dover sentire le lamentele dei nostri familiari stanchi dei soliti sapori.

Potremmo però cambiare un po’ le carte provando nuove ricette, come un secondo con un pesce ricco di omega 3. È possibile trovare varietà di piatti anche per quanto riguarda uno dei pesci più diffusi sulla nostra tavola: il salmone.

Ingredienti

Tutti cucinano il salmone al forno con patate, ma in realtà vi sono tante altre ricette squisite. È il caso di una gustosa ricetta che abbasserebbe anche il colesterolo, ma anche di quella che stiamo per vedere.

Più che usare le solite patate converrà sfruttare una verdura tipicamente primaverile: le taccole. In realtà sarebbero dei legumi, la loro particolarità però è quella di avere commestibili oltre ai semi anche i baccelli. Si considerano verdure, spesso, in quanto ricche di fibre e acqua ma con poche calorie e proteine.

Il sapore delle taccole si lega a perfezione a quello del salmone. Per esaltarne dunque i sapori ecco gli ingredienti necessari:

500 g di filetto di salmone fresco o surgelato;

400 g di taccole;

timo;

succo di limone;

sale;

pepe nero;

olio extravergine di oliva.

Prendiamo una zuppiera e inseriamovi il succo di limone, il timo, il sale e il pepe nero. Aggiungeremo poi il salmone per farlo marinare per un paio d’ore.

Intanto poniamo sul fuoco una pentola colma d’acqua. Non appena raggiungerà l’ebollizione saliamo e caliamovi le taccole. Le lesseremo per circa 5 minuti. Prendiamo poi una teglia e irroriamovi all’interno dell’olio. All’interno della stessa stenderemo un primo strato di salmone, sul quale porremo un secondo di taccole e così via. Sulle taccole stenderemo un filo d’olio. Otterremo dunque una sorta di tortino. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Inforniamo per un quarto d’ora/venti minuti circa.

È un secondo davvero facile e veloce, allo stesso tempo, poi, ci permetterà di gustare qualcosa di nuovo. Inoltre, è anche squisito, perché il sapore dolce delle taccole non sovrasta il salmone ma vi si lega in un perfetto equilibrio. Sarà un sicuro successo a tavola e tutti ne vorranno il bis.

