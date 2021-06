Le modalità oggi esistenti per cuocere i cibi sono davvero tantissime. Probabilmente tra le più salutari primeggia la cottura a vapore, un metodo rivoluzionario che preserva gusto e proprietà nutritive. Probabilmente tutti conoscono quest’incredibile metodo di cottura per piatti salutari, ma ecco i preziosi consigli per scegliere l’elettrodomestico migliore per tonare in forma. Il costo di una vaporiera dipende da moltissimi fattori e la Redazione intende guidare i Lettori in questa difficile scelta.

Una premessa necessaria

Sembra opportuno indicare brevemente le tipologie di vaporiere principali oggi esistenti sul mercato. Tra tutte esiste la vaporiera elettrica, ovviamente alimentata a corrente. Poi compare la vaporiera a gas composta da cestelli impilabili e una grande pentola in cui scaldare l’acqua sul fuoco. Tra le principali esiste anche la vaporiera microonde, simile a una pirofila da forno.

Ma che caratteristiche dovrebbe avere una vaporiera per valere il prezzo d’acquisto? Certamente ormai tutti conoscono quest’incredibile metodo di cottura per piatti salutari, ma ecco i preziosi consigli per scegliere l’elettrodomestico migliore per tonare in forma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quanto costa una vaporiera

Il costo segue esattamente l’ordine impiegato per la descrizione delle varie tipologie. La più costosa è la vaporiera elettrica, seguita da quella a gas e poi dalla vaporiera a microonde. In realtà anche i cestelli in bambù o in acciaio svolgono le stesse funzioni e risultano poco più costosi della vaporiera a microonde.

Cosa considerare oltre al prezzo

Della vaporiera elettrica esistono modelli il cui costo varia da 30 euro a circa 200. A influire è la presenza di schermi LCD, cestelli trasparenti per una buona visione dei cibi durante la cottura e programmi preselezionati. Suggeriamo di verificare sempre la possibilità di lavare i vari elementi in lavastoviglie.

Una vaporiera a gas presenta un costo base di circa 20 euro e arriva fino a 70 o 80 euro. Anche se meno tecnologica questa vaporiera svolge comunque il suo lavoro e cuoce più alimenti contemporaneamente come la prima.

La vaporiera a microonde costa all’incirca una decina di euro. Non è però semplice cuocere più cibi e non sempre la cottura appare adatta a tutte le tipologie di alimenti.

La capienza in litri e gli accessori

Altri fattori da considerare nel prezzo sono capienza e optionals. La capienza varia da circa 3 a 11 litri. Una buona vaporiera dovrebbe averne una compresa tra i 5 e i 7 litri per un utilizzo pratico.

I cestelli aggiuntivi sono un altro fattore da considerare. Essi servono a rendere più semplice la cottura di riso, uova e dolci. Valutare anche l’autospegnimento al termine della cottura e il riscaldamento veloce.