Mancano davvero poche ore ormai al fine settimana e alla ricorrenza di Ognissanti o Halloween che dir si voglia. Se stiamo pensando a qualche dolce particolare, la nostra Redazione è molto attenta nel consigliare alcune ottime ricette. Aspettando Halloween con questi saporitissimi biscotti facili da preparare e pronti in pochi minuti è proprio una di queste. Oggi vogliamo però proporre ai nostri Lettori una tradizione anglosassone molto apprezzata in tutto il Mondo. Utilizzando il frutto più semplice e genuino che possiamo avere in casa. Tutti conoscono le torte di mele ma quasi nessuno questo dolce di Halloween perfetto per i bimbi.

Che bontà la candita

Chi è cresciuto leggendo Topolino e Paperino, ma anche i divertentissimi Snoopy e Charlie Brown, ricorderà sicuramente le mele candite. Quanta invidia provavamo nel vederle così belle colorate e succulente nei fumetti che stavamo leggendo.

Cucinare una mela candita alla fine è molto semplice, ma probabilmente ce ne dimentichiamo, non facendo parte della nostra tradizione.

In quasi tutti i paesi anglosassoni la mela candita è uno dei dolci maggiormente preparati in questo periodo. La sua preparazione è davvero semplicissima e nella ricetta originale prevede la presenza di pochissimi ingredienti. Così come vedremo nella ricetta che proponiamo.

Prendiamo:

5 mele rosse;

poco meno di 1 cucchiaino di cannella in polvere;

120 grammi di acqua;

400 grammi di zucchero;

1 cucchiaio di miele;

un po’ di colorante rosso alimentare per dolci.

La preparazione delle nostre mele caramellate

Ecco come preparare le nostre mele caramellate, seguendo la ricetta originale inglese:

laviamo e asciughiamo le mele togliendo il picciolo e inserendo al suo posto degli stecchi di legno per uso alimentare;

prendiamo una casseruola di medie dimensioni, ma col bordo alto e mettiamo direttamente l’acqua, lo zucchero, il colorante, la cannella e il miele;

portiamo a ebollizione senza mai mescolare. A questo punto, immergiamo una per volta le nostre mele, facendole roteare usando lo stecchino come un perno. Un po’ come vediamo fare con lo zucchero filato dei banchetti;

avendo cura che lo sciroppo caramellato si adagi su ogni mela, trasferiamola su di una griglia in modo che perda eventuali liquidi in più;

facciamo raffreddare e gustiamo.

Qualche ricetta più evoluta, per la gioia dei più piccoli, prevede di rigirare le mele anche negli zuccherini multicolorati. Cosa da fare, ovviamente a mela ancora calda.

