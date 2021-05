I fagioli fanno parte della famiglia delle leguminose Phaseolus vulgaris proveniente dall’America centrale e quando si parla di loro ovviamente il primo pensiero è ai rumorosi movimenti intestinali che provocano.

Sono tante le battute su questo legume proprio in virtù delle sue capacità di smuovere l’intestino. È vero quindi che tutti conoscono i meravigliosi fagioli ma pochi sanno le loro fantastiche proprietà nutrizionali che fanno bene al corpo e alla dieta.

Sono infatti ricchi di carboidrati e danno anche un grande apporto proteico. Può essere pertanto utile andare ad esaminare nel dettaglio il loro contenuto nutritivo. Non sorprenderà come possono essere davvero un ottimo alimento per diete e benessere.

Le proprietà nutrizionali dei fagioli

I fagioli, infatti, hanno un bassissimo contenuto di grassi persino inferiore alla soia. La buccia è costituita prevalentemente dalla fibra, fondamentale per la nostra regolarità intestinale.

Inoltre, riduce anche il livello di colesterolo per mezzo della lecitina, un fosfolipide che evita l’accumulo di grassi nel sangue. Nonostante il basso contenuto di grassi, i fagioli sono ricchi di vitamine e pertanto molto nutrienti.

Tra le varie vitamine ricordiamo che i fagioli contengono le vitamine A, B, C ed E. Merita un piccolo accenno la vitamina B presente in questo legume in grandi quantità.

Inoltre, posseggono tanti sali minerali come il fosforo, il calcio, lo zinco, il ferro e il potassio.

Tutto questo fa rientrare i fagioli in quegli alimenti dall’elevato contenuto proteico pari a quello della carne e delle uova ma privo di alti livelli di colesterolo.

Perché possono essere ottimi per la nostra dieta

Questi legumi permettono di raggiungere molto più facilmente e velocemente il senso di sazietà. Tale risultato è possibile per mezzo dell’alto contenuto di fibra che, come detto, è fondamentale per la nostra regolarità intestinale, da un lato. Dall’altro è un fatto prezioso per il nostro metabolismo e può aiutare a ridurre il senso di fame. Ovviamente il contenuto di fibra varia a seconda della tipologia di fagiolo.

Infatti, abbiamo i fagioli comuni che contengono circa 7 grammi ogni mezza tazza oppure i fagioli neri che ne contengono 6 grammi. Ecco, quindi, che tutti conoscono i meravigliosi fagioli ma pochi sanno le loro fantastiche proprietà nutrizionali che fanno bene al corpo e alla dieta.