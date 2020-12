Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti abbiamo nell’armadio almeno un paio di jeans, l’indumento classico per eccellenza. Eppure non tutti sono a conoscenza del fatto che questo capo d’abbigliamento non andrebbe mai lavato.

Ebbene sì, come i veri amanti del denim sanno, i jeans non andrebbero mai lavati. La conferma è arrivata addirittura dal CEO di una delle aziende più conosciute in assoluto: la Levi’s.

Tutti commettiamo un grave errore quando laviamo questo indumento. Ci sono due motivazioni che spingono i cultori dei blue jeans a sostenere una tesi tanto ardita.

Lo scolorimento

Per mettere al riparo gli amati jeans dal rischio di rovinarne il tessuto bisognerebbe evitare di metterli a lavare dentro alla lavatrice. I jeans sono un capo che migliora con l’utilizzo, tenderanno a scolorire e logorarsi nelle zone in cui si creano delle pieghe naturali.

Questo effetto “vintage” verrà meno nel caso in cui dovessero essere lavati troppo frequentemente o subito dopo l’acquisto. Infatti, il rischio è quello di scolorire uniformemente il tessuto che non acquisirà più quell’effetto usato che li rende tanto belli.

In ogni caso, anche se si decidesse di lavare i jeans, bisognerà preferire il lavaggio a mano con l’utilizzo di sapone naturale e acqua fredda.

L’acqua

Si sostiene anche che lavare i denim in lavatrice costituirebbe un’inutile spreco di acqua dal momento che, appunto, non necessitano di lavaggi.

Alcune aziende di jeans sostengono che, per purificare senza lavare, potrebbero essere infilati dentro al congelatore per un’intera notte. Dopo averli liberati dai batteri bisognerà, però, aspettarne lo scongelamento e potranno essere utilizzati qualche ora.

Conclusioni

Sicuramente non lavare per anni il proprio jeans preferito è impensabile, dall’altra, però, bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo.

Questo capo di abbigliamento non necessita di frequenti lavaggi se usato in condizioni normali. Non bisognerebbe mai lavarli quando sono ancora puliti. È evidente, però, che in alcune occasioni potrebbe essere necessario metterli a lavare.

Per non commettere gravi errori nel lavare questo indumento ci sono alcuni suggerimenti.

Il trucco per salvare il colore è quello di utilizzare l’acqua fredda e fare molta attenzione ai detergenti perché potrebbero rovinare il denim.

Per evitare che sbiadiscano, poi, si consiglia di girarli al contrario prima di metterli a lavare.

Importantissimo, poi, ricordarsi di non infilarli mai nell’asciugatrice perché potrebbero uscirne rimpiccioliti.

Si consiglia anche la lettura di questo articolo per dei suggerimenti utili per allargare i jeans.