Dopo più di un anno di inattività forzata, le palestre ancora chiuse e la prova costume che si avvicina, tutti guardiamo il nostro fisico e non siamo soddisfatti. Ed è per questo che tutti, chi più e chi meno, ci stiamo mettendo un po’ a stecchetto a tavola.

Sia che si vada da un esperto nutrizionista, sia che si faccia di testa propria cercando di limitare gli sgarri, tendiamo però sempre tutti a commettere gli stessi errori. Sarà banale ricordarlo, eppure tutti commettiamo questi 3 errori gravissimi perché siamo convinti che ci facciano dimagrire più velocemente e invece non è vero.

Saltare la colazione

La colazione è il pasto più importante della giornata. Il nostro fisico è a digiuno dalla sera precedente e ha bisogno delle giuste energie per poter affrontare la giornata in maniera efficiente. Senza colazione, è inevitabile già a metà mattina avvertire il buco allo stomaco, sensazione che ci porta a consumare cibi ipercalorici come una merendina, qualche biscotto o dei cracker, tutti cibi ipercalorici e ricchi di grassi saturi. L’ideale è cominciare la giornata con un bel pasto ricco di alimenti sani. In questo articolo abbiamo proposto tanti esempi utili da cui prendere spunto.

Non bere acqua a sufficienza

Ognuno di noi dovrebbe bere 1,5-2 litri di acqua al giorno. È fondamentale per mantenere idratato il corpo, smaltire tossine e scorie alimentari, mantenere la temperatura giusta e favorire il metabolismo.

Se non si beve a sufficienza, ci si disidrata, condizione che provoca stitichezza e favorisce la ritenzione idrica.

Se proprio l’acqua non va giù, vanno bene infusi e tisane purché non zuccherati.

Non dormire e riposare abbastanza

Per lavorare bene, il nostro organismo ha bisogno delle giuste ore di sonno per recuperare. Dormire meno delle canoniche 7-8 ore per notte, può portare a svariati problemi di salute. E anche il metabolismo ne risente. Dormire poco abbassa la produzione di leptina, l’ormone che riduce l’appetito mentre invece alza quello di grelina che lo stimola. Ciò vuol dire che, se non dormiamo, nelle ore in cui siamo svegli avremo più fame e cercheremo qualcosa da sgranocchiare anche fuori pasto.

Oltre ad aver visto che tutti commettiamo questi 3 errori gravissimi perché siamo convinti che ci facciano dimagrire più velocemente e invece non è vero, concludiamo dicendo che non bisogna avere fretta. Con pazienza, costanza e determinazione i risultati non tarderanno ad arrivare.

