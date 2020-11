In questo articolo analizzeremo perché tutti coloro che non voglio essere spiati su WhatsApp dovrebbero pensare bene a scaricare questa applicazione che sta spopolando.

Tutti quanti utilizzano ormai la famosa applicazione di messaggistica color mela. Però pochi sanno che WhatsApp non è il massimo quando si parla di privacy. Se si vuole essere particolarmente riservati per questioni personali o lavorative è meglio optare per un altro servizio attivo nel settore.

Capiamo assieme perché tutti coloro che non voglio essere spiati su WhatsApp dovrebbero pensare bene a scaricare questa applicazione di messaggistica alternativa che sta spopolando.

Perché è meglio non utilizzare WhatsApp

Sono due le principali problematiche relative al più famoso sistema di messaggistica occidentale. Le prima è legata all’impossibilità di rimuovere le chat una volta che sia passato il tempo limite.

Per cui, nel caso si fosse detto qualcosa di sbagliato, e ce ne si accorgesse in seguito, il danno fatto a distanza non sarebbe più risolvibile. Allo stesso modo l’applicazione di WhatsApp fa parte, assieme ad Instagram e Facebook, del gruppo posseduto da Mark Zuckerberg. Purtroppo, Facebook, in particolare, non è un’applicazione particolarmente apprezzata per tenere al sicuro i dati dei propri users.

Telegram rispetta la privacy dei propri users

Al contrario Telegram è un’applicazione indipendente con una storia di forte rispetto nei confronti della privacy dei propri users. Inoltre, all’interno della piattaforma di messaggistica istantanea è possibile creare delle chat particolari. Queste, chiamate chat segrete, tutelano i due interlocutori.

In sostanza, è possibile cancellare la chat in qualsiasi momento. E ciò da uno qualsiasi dei due cellulari impegnati nella conversazione. E lo stesso accadrà anche nell’altro cellulare. Tutte le persone che hanno delle problematiche legate alla riservatezza non potranno che apprezzare questa funzionalità. Utile sia per questioni personali sia per rapporti commerciali.

Abbiamo visto, dunque, perché tutti coloro che non voglio essere spiati su WhatsApp dovrebbero pensare bene a scaricare questa applicazione di messaggistica alternativa che sta spopolando.