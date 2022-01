È sempre stato uno degli alimenti cardine della nostra alimentazione. Soprattutto un tempo, quando le nonne preparavano praticamente tutto in casa. Dalla pasta al pane, fino a dolci e biscotti. Senza di lei sarebbe dura alimentarsi. Senza considerare gli ultimissimi rincari di cui stanno tutti parlando, la farina negli ultimi 2 anni sarebbe aumentata del 30%. Non siamo qui a sindacare del perché e del come. Ci limitiamo invece a dare qualche suggerimento utile proprio per non sprecarla. Tutti coloro che hanno sempre buttato questo alimento pensandolo scaduto da adesso in poi non lo faranno più con questo trucchetto salva denaro.

Uno dei suoi nemici principali è l’umidità

Quell’infida e perfida nemica delle nostre case che si chiama umidità è odiata anche dalla farina. Ci capita spesso di aprirla e doverla buttare. A volte proprio per umidità e l’aria che la colpiscono. Purtroppo, proprio l’umidità attiverebbe il processo di ossidazione dei grassi in essa contenuta, accelerando il suo deterioramento. Le nostre nonne la conservavano preziosamente lontano dalle fonti di umidità della casa. Spesso in dispense e credenze più vicine al camino che a porte e finestre. Come abbiamo già visto, nel mettere ordine alla nostra dispensa, la cosa migliore sarebbe conservarla in un barattolo di vetro con chiusura ermetica, e con l’etichetta della scadenza.

Oggi sveliamo un altro segreto: come metter la farina nel congelatore. Un trucchetto storico, ma sempre valido, perché la farina è la stessa da secoli. La farina può essere congelata, prolungando di qualche mese la sua conservazione. In particolar modo parliamo di quella integrale e senza glutine che ha una durata di vita più breve. Ma, siccome molte famiglie la utilizzano, è bene evitare di buttarla.

Conservare la farina in freezer, con le temperature così fredde vuol dire anche evitare la formazione di spiacevoli insetti. Essendo la farina priva di acqua, possiamo mettere tutta la quantità nel nostro contenitore ermetico, e prelevarne la quantità desiderata al momento.

Facciamo, però attenzione a non farle prendere troppa aria e lasciandola lontana da alimenti con odori sgradevoli. La farina da questo punto di vista è una spugna: assorbe tutto. Togliamo la curiosità ai nostri Lettori:

la farina comune ha una conservazione di 8 mesi, in freezer può arrivare a 22 mesi;

quella integrale da 1-3 mesi in freezer arriva a 10 mesi;

la farina di riso da 3 mesi a temperatura ambiente ai 10 mesi in freezer;

quella di farro, molto usata adesso, da 4 mesi a più del doppio in freezer: 10-12 mesi.

