Tutti ci invidieranno se pianteremo i 3 fiori più belli e colorati dell’estate

Balconi e giardini sempre fioriti sono il sogno di molti. Ogni stagione porta i suoi fiori più belli ed oggi la Redazione vuole consigliarne alcuni che ci colpiranno per la loro bellezza. Abbiamo fatto una selezione scegliendone 3 tipi molto particolari e poco conosciuti e siamo certi che saranno molto apprezzati. Se amiamo i colori sgargianti e il profumo inebriante dei fiori, questi sono senz’altro perfetti. Scopriamo insieme quali sono e come coltivarli.

Molti ci invidieranno se pianteremo i 3 fiori più belli e colorati dell’estate

Il primo di essi è l’amaranto ed è una pianta originaria del centro America.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I suoi fiori sono stupendi e caratterizzati da colori che vanno dal rosso scarlatto al granata. Questa pianta ornamentale è perfetta per rendere i nostri ambienti più allegri e colorati. Coltivare questa pianta non è affatto difficile, ma ha bisogno di trovare una posizione lontana da vento e correnti. Nonostante ciò, l’amaranto ha bisogno di molto sole. Essendo una pianta rustica, essa è in grado di adattarsi bene a quasi tutti i tipi di terreno. Potendo scegliere, però, usiamo terreni ben drenati e sciolti con un substrato misto a sabbia. Se coltiviamo l’amaranto in piena terra sarà sufficiente l’acqua delle piogge. Se, invece, la coltiviamo in vaso, dovremo bagnarla almeno una volta alla settimana.

Nel periodo che precede la fioritura, forniamole del concime a lento rilascio che contenga azoto, potassio e fosforo.

Godezia e violaciocca

La seconda pianta è la godezia. Questa pianta da fiore è perfetta per abbellire balconi ed aiuole con i suoi colori stupendi. Possiamo trovarla di colore rosa, bianco, lilla e salmone. Anche questa è una pianta rustica e resiste bene sia al caldo sia al freddo. Se vogliamo farla crescere rigogliosa, però, mettiamola in un terreno ben drenato e sciolto esponendola a mezz’ombra. Facciamo attenzione a non fornirle terreni troppo fertili perché favoriscono lo sviluppo delle foglie ma non dei fiori. Annaffiamola a giorni alterni se la coltiviamo in vaso, altrimenti se la mettiamo in un’aiuola regoliamoci in base alla frequenza delle piogge.

La terza ad ultima pianta da fiore è la violaciocca. Si tratta di una pianta biennale che ci regala fiori incantevoli ma che purtroppo hanno vita breve. È anche conosciuta come “pianta della nonna” ed è molto semplice da coltivare. Per farlo, mettiamola a dimora in un terreno sciolto, ben drenato e ricco di sostanza organica. È importante prestare attenzione alla frequenza e alla quantità delle annaffiature perché patisce i ristagni idrici. Tutti ci invidieranno se pianteremo i 3 fiori più belli e colorati dell’estate. In questo modo i nostri balconi e giardini non potranno passare inosservati.

Approfondimento

I 4 fiori più belli da coltivare per abbellire balconi e terrazzi in primavera