Tutti attendono il vaccino. Come sapere quando è il nostro turno?

L’idea del vaccino è diventata ormai fissa. Senonché, tutti attendono il vaccino ma come sapere quando è il nostro turno

Ebbene, una simpatica applicazione, inventata da una start up polacca, consente di dare immediata risposta a questo nostro dilemma. Si tratta di un calcolatore che consente di sapere quale sarà la data della nostra somministrazione. E ciò dopo aver inserito alcune informazioni personali.

Detta applicazione o calcolatore online, si chiama Omni Calculator ed è disponibile in più lingue, sul sito internet della start up. Senonché, per ottenere la data della nostra vaccinazione contro il Covid, è sufficiente inserire i seguenti dati: età, a quale categoria si appartiene. Cioè se si è operatore sanitario; se si è ospite o lavoratore in una RSA, se si è incinte, se si soffre di una delle patologie per le quali si è considerati soggetti vulnerabili o a rischio (come il diabete, la fibrosi cistica, l’obesità grave, l’insufficienza renale ecc.); se si fa parte di specifici gruppi, quali forze armate, polizia, personale penitenziario, comunità, personale scolastico e universitario, altri servizi essenziali.

Quali sono i risultati del calcolatore

Una volta inseriti i suddetti dati, il calcolatore si pronuncia. Naturalmente, il calcolo è puramente orientativo. In quanto in esso non concorrono variabili che possono essere determinanti. Quali i ritardi da una Regione all’altra, eventuali aumenti o riduzioni delle dosi nel programma di vaccinazione nazionale, ecc.

Senonché, il calcolo si basa sulle informazioni presenti al momento. Tuttavia, si tratta di uno strumento utile. In quanto fornisce anche informazioni sulla situazione dei vaccini. Nonché sul tipo di prodotto somministrabile nella specie, sul numero di persone che precede il nostro turno, sulla percentuale dei vaccinati.

Insomma, rappresenta un ulteriore supporto, fruibile dal cittadino, per consentirgli di partecipare, sul piano informativo, alla campagna di vaccinazione. Infondendo un maggiore senso di affidabilità della stessa.

Dunque, tutti attendono il vaccino: ecco come sapere quando è il nostro turno.