Oggi più che mai la pubblicità è un aspetto importante per diffondere il nostro brand. Negli anni però l’approccio alla clientela è cambiato e quindi la concorrenza è diventata sempre più agguerrita. Per questo motivo scrivere una email efficace può aprire un numero enorme di opportunità. Non a caso l’email marketing è considerato uno strumento potentissimo in quanto consente di comunicare in tempi brevissimi a costi competitivi.

Tutti noi almeno una volta abbiamo acquistato qualcosa leggendo una newsletter, ovvero dei messaggi inviati a un gruppo di utenti che ne hanno fatta volontaria ed esplicita richiesta.

In questo articolo ci focalizzeremo su uno degli aspetti più importanti ovvero l’oggetto.

Perchè tutti apriranno le tue email se scriverai l’oggetto in questo modo

L’oggetto, insieme al mittente, è la parte più importante del nostro messaggio. Il punto chiave da comprendere è che l’oggetto di una email deve incuriosire sul contenuto. Le tre regole d’oro sono:

a) più è breve, meglio è;

b) deve stimolare l’apertura, anticipando il valore del contenuto;

c) deve rispecchiare fedelmente il contenuto.

Le 3 cose che non vanno assolutamente fatte sono invece:

a)fare false promesse;

b)scrivere in maiuscolo;

c)usare più punti esclamativi.

I 10 elementi di un oggetto di successo

Fare una promessa forte e irresistibile;

evidenziare i benefici per il lettore;

chiarire l’offerta;

appellarsi alle emozioni dell’utente;

essere specifico e non generico;

suscitare interesse e curiosità;

essere indirizzato a un target specifico;

fare una domanda;

iniziare con “come fare…”, “anche tu ora…”.

Tutti apriranno le tue email se scriverai l’oggetto in questo modo. Ecco una serie di esempi di oggetti persuasivi:

10 motivi per…;

un consiglio per…;

come trovare…;

4 passi per…;

stanca di…;

finalmente svelato…;

anche tu puoi…;

solo per te….;

*nome*, ti piacerebbe…;

ciao “Nome”, ecco in esclusiva…;

stai indossando il colore giusto?;

raddoppia il tuo…;

3 suggerimenti per…;

spendi meno in 4 passi…;

la verità su….