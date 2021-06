Uno dei piatti più amati e capace di mettere d’accordo tutti sono le polpette. Gustose e facili da preparare si trasformano velocemente in uno dei secondi da cucinare in ogni occasione.

Le varianti sono molte ma oggi si tratterà di una variante particolare.

Infatti, questa ricetta leggermente diversa rispetto alle classiche polpette sarà ottima da servire anche in presenza di persone vegetariane.

Inoltre sono un piatto leggero perfetto da consumare anche quando si è a dieta dal momento che non necessitano di essere fritti.

Sarà sufficiente mettere insieme spinaci, ricotta e un po’ di passata di pomodoro per portare in tavola un piatto travolgente. Ecco perché tutti ameranno queste irresistibili polpette al pomodoro estive leggere e facili da preparare.

Ingredienti per 4 persone

a) 500 grammi di spinaci;

b) 400 grammi di ricotta;

c) 1/2 litro di passata di pomodoro;

d) 1 cipolla;

e) 3 cucchiai di pangrattato;

f) sale, quanto basta;

g) pepe, quanto basta;

h) noce moscata, quanto basta;

i) basilico, quanto basta.

Tutti ameranno queste irresistibili polpette al pomodoro estive leggere e facili da preparare

Se si utilizzano spinaci freschi si consiglia di lavarli accuratamente prima di cominciare la preparazione. In caso di spinaci surgelati, ovviamente, questo passaggio non è necessario e si potrà subito passare al successivo.

Riempire una pentola dai bordi alti di acqua e salare leggermente. Prendere gli spinaci e farli bollire prima di scolarli e strizzarli per bene.

In seguito prendere la cipolla e tagliarla (per capire come tagliare la cipolla consultare qui). Prendere una padella antiaderente e riempirla con la passata di pomodoro prima di aggiungere la cipolla. Salare e pepare a piacimento e lasciare cuocere a fuoco lento per una decina di minuti.

Una volta che la salsa di pomodoro inizierà a rapprendersi spegnere il fuoco.

Prendere la ricotta e gli spinaci, unirli insieme prima di salare, pepare e aggiungere della noce moscata.

Impastare con le mani per amalgamare al meglio tutti gli ingredienti e, in seguito, aggiungere il pangrattato. Il tutto continuando ad impastare con le mani.

Suddividere l’impasto in polpette e aggiungerle al sugo lasciandole cuocere per qualche minuto.

Una volta terminata la cottura servire le polpette aggiungendo qualche foglia di basilico fresco.