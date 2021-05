Ecco veramente un modo fantastico e totalmente gratuito per trasformare con 2 intelligenti tocchi il proprio smartphone in qualcosa di bello e funzionale. Ecco perché tutti amano questi 2 splendidi trucchi che rendono lo schermo dello smartphone estremamente leggibile ed esageratamente bello.

Indispensabile smartphone

Lo smartphone è entrato a far parte della nostra vita quotidiana. Grazie alle sue applicazioni è possibile leggere giornali, pagare senza contante, spostare denaro, monitorare il proprio stato di salute, ascoltare musica e vedere film e tante altre attività.

Telefono alla mano la nostra vita diventa più semplice e ci mette in contatto con tutto il mondo. Per rendere lo smartphone più piacevole da utilizzare ecco 2 trucchi interessanti.

La protezione occhi

Tutti amano questi 2 splendidi trucchi che rendono lo schermo dello smartphone estremamente leggibile ed esageratamente bello

Tutti conoscono la funzione dello smartphone che si chiama “protezione occhi”. Normalmente il cellulare ha una base di luce blu che apparentemente rende lo schermo più nitido. Invece crea una dominante di colore poco interessante per foto e video e che stanca di più gli occhi.

Passando invece alla protezione occhi si ottengono due risultati stupendi: le foto avranno un magnifico e leggero tono caldo, degno delle più belle immagini. Inoltre gli occhi ne gioveranno, perché la luce più calda dello smartphone sarà ben sopportata dagli occhi.

La modalità scura

Il secondo trucco è la “modalità scura” con cui lo sfondo dello smartphone invece d’essere bianco, diventa nero. Con questa modalità le immagini e i testi risaltano di più e gli occhi avranno una lettura piacevole. Altro vantaggio non indifferente è che la batteria durerà di più, perché consumerà meno energia rispetto allo sfondo chiaro. Questo colore nero certamente renderà lo schermo dello smartphone molto bello e più trendy.

Per attivare queste impostazioni basta andare su: Impostazioni, poi Display e luminosità, e infine modalità scura e protezione occhi.

Ecco alcuni suggerimenti interessanti per far durare di più la batteria o altri che riguardano la protezione ingiallita, per farla tornare pulita e trasparente.